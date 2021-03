No limit M w lajt mobile z 10 GB Internetu - przedłużenie promocji

Operator sieci lajt mobile poinformował o przedłużeniu o miesiąc promocji, w ramach której w abonamencie No limit M można dostać 10 GB Internetu w cenie podwyższonej o 2 zł.

Jak informuje lajt mobile, jego abonenci polubili ofertę No limit M w nowym wydaniu, w którym cena wzrosła z 17,99 zł miesięcznie do 19,99 zł miesięcznie. Klienci sieci, którzy korzystają z tej taryfy, otrzymują przy okazji ponad dwa razy więcej gigabajtów do korzystania z Internetu. W wyższej cenie mogą oni liczyć na:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich,

pakiet internetowy o wielkości 10 GB,

bezterminową umowę.

Promocja w stylu więcej za więcej miała pierwotnie potrwać do 9 marca 2021 roku, ale została przedłużona. Teraz można z niej skorzystać do 10 kwietnia tego roku.

Pozostałe taryfy abonamentowe pozostają bez zmian. Do wyboru mamy No limit S z nielimitowanymi rozmowami i 1 GB Internetu za 15,99 zł miesięcznie, Numer 1 z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami SMS/MMS oraz 30 GB Internetu za 24,99 zł miesięcznie oraz No limit L, w którym jest 300 GB Internetu (100 GB w dzień i 200 GB w nocy), a cena wynosi 44,99 zł miesięcznie.

Źródło tekstu: lajt mobile