Tauron z szybkim Internetem dla biznesu

Tauron wprowadza do swojej oferty komercyjnej usługi telekomunikacyjne dla biznesu. Jest wśród nich Internet o gwarantowanej przepustowości, transmisja danych oraz kolokacja. Sieć światłowodowa Tauronu w południowej Polsce osiągnęła już długość 6,5 tys. kilometrów.

Tauron Obsługa Klienta (TOK) jest operatorem telekomunikacyjnym, który dysponuje w Polsce południowej rozległą siecią światłowodową oraz nowoczesnym systemem teletransmisyjnym. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa prowadzi także inwestycję rozbudowy sieci o kolejne 5,5 tys. km sieci w celu podłączenia gospodarstw domowych będących „białymi plamami” na internetowej mapie Polski.

- W drugim kwartale 2021 roku rozpoczniemy świadczenie usług telekomunikacyjnych dla biznesu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w działalności telekomunikacyjnej, świadcząc dotychczas usługi dla operatorów telekomunikacyjnych. Dysponujemy nowoczesną siecią telekomunikacyjną, bezpiecznym Data Center oraz punktami styku z największymi operatorami telekomunikacyjnymi, dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć nasze działania o usługi dla biznesu.

– powiedział Leszek Chwalik, wiceprezes zarządu ds. CUW IT w Tauron Obsługa Klienta

Tauron proponuje rozwiązania indywidualnie dopasowane do potrzeb wymagających klientów biznesowych. „Szyta na miarę” usługa powinna usprawnić codzienne procesy biznesowe, komunikację i prowadzenie wideokonferencji. W ofercie operatora klienci znajdą między innymi dostęp do Internetu o gwarantowanej, stałej przepływności od 100 Mb/s do 10 Gb/s oraz transmisję danych (Ethernet, MPLS, VPN, VPLS), czyli bezpieczne łącza umożliwiające połączenie oddziałów firmy w jedną spójną i bezpieczną sieć. Rozwiązanie to pozwala efektywnie wykorzystywać i zarządzać zasobami IT.

W ofercie jest również kolokacja, czyli bezpieczna powierzchnia dla serwerów. Centrum Danych firmy Tauron to nowoczesny obiekt spełniający najwyższe standardy bezpieczeństwa obejmujące. Ma niezależne źródła zasilania i podtrzymania zasilania, system klimatyzacji, gaszenia, monitoringu, kontroli dostępu oraz redundantne łącza telekomunikacyjne. Obiekt ma zapewnioną stałą ochronę.

Szczegółową ofertę można znaleźć na stronie www.biznes.tauron.pl/telekomunikacja.

