Droższy no-limit w lajt mobile - zmiana w stylu więcej za więcej

Lajt Mobile przygotowało nietypową promocję, w której za abonament telefoniczny zapłacimy... więcej. Wyższą cenę ma jednak rekompensować znacznie wyższy pakiet danych.

Promocja w Lajt Mobile rozpoczęła się 9 lutego i ma trwać przez cały miesiąc, do 9 marca 2021. W tym czasie na nowych klientów czeka No limit M w nowej, wyższej cenie. Na szczęście niewiele wyższej, bo mówimy tu o wzroście o raptem 2 zł. Oznacza to, że miesięcznie za abonament zapłacimy 19,99 zł.

Co dostajemy w tej cenie? Przede wszystkim 10 GB pakietu internetowego w miejsce dotychczasowych 4 GB. Oprócz tego tradycyjnie na abonentów czekają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci, a umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Promocją objęty został także abonament lajtDUET M, w ramach którego na głównej karcie otrzymujemy 10 GB transferu za 19,99 zł miesięcznie, natomiast każda kolejna będzie nas kosztowała 16,99 zł.

Reszta oferty operatora pozostaje bez zmian - zarówno jeśli chodzi o cenę, jak i oferowaną zawartość.

