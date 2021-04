Orange Polska zbuduje sieć światłowodową przy współpracy z APG

Orange Polska podpisał porozumienie z APG, na mocy którego powstanie spółka Światłowód Inwestycja oraz sieć światłowodowa obejmująca swoim zasięgiem około 2,4 mln gospodarstw domowych w Polsce do 2025 roku.

Światłowód Inwestycje będzie spółką joint venture w 50% stanowiącą własność Orange Polska, a w 50% własność APG. Orange wniesie do spółki około 700 tys. łączy światłowodowych wraz z hurtowym dostępem do ok. 160 tys. klientów, korzystających już z usług. Światłowód Inwestycje wybuduje 1,7 mln łączy, co oznacza że sieć obejmie w sumie 2,4 mln gospodarstw domowych i stanie się największym niezależnym światłowodowym operatorem hurtowym w Polsce.

Cieszę się, że rozpoczynamy współpracę z APG, który tak jak my dostrzega potencjał rynkowy infrastruktury światłowodowej w Polsce. W ostatnich latach Orange Polska realizował niezwykle ambitny plan inwestycyjny, w zasięgu Orange Światłowodu znajduje się 5 mln gospodarstw domowych w całym kraju. Potrzeby są wciąż ogromne, a pandemia jeszcze je nasiliła. Światłowód Inwestycje pomoże dotrzeć do terenów trudniejszych, gdzie wciąż brakuje dobrego Internetu, bez wykorzystania środków publicznych. Jestem przekonany, że przyczyni się do rozwoju gospodarki, infrastruktury cyfrowej kraju oraz zwalczania wykluczenia cyfrowego.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Polska jest obecnie na etapie rozwoju i tworzenia nowoczesnej infrastruktury, która jest niezbędna dla wzrostu konkurencyjności gospodarki naszego kraju. Współpraca z APG ma pomóc Orange Polska w kontynuowaniu budowy sieci światłowodowej, co przyczyni się do rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce. 1,7 mln nowych łączy istotnie poszerzy obecny zasięg światłowodów w Polsce, których liczba szacowana jest na ponad 7 mln.

Cieszymy się, że nawiązujemy partnerstwo z Orange Polska, które pozwoli wybudować łącza światłowodowe dla 1,7 mln gospodarstw domowych w Polsce. Spółka joint venture wspiera ambicję APG, jaką jest umożliwianie cyfryzacji gospodarki poprzez dostarczanie infrastruktury światłowodowej tam, gdzie brakuje dziś dobrej jakości dostępu do Internetu. Co istotne, spodziewamy się, że ta inwestycja przyniesie atrakcyjny zwrot dla naszych klientów, funduszy emerytalnych.

– powiedział Patrick Kanters, Managing Director Global Real Assets w APG

Światłowód Inwestycje będzie wyłącznie operatorem hurtowym. To oznacza, że Orange Polska i inni operatorzy będą mogli mieć dostęp do tej sieci, by świadczyć na niej usługi detaliczne swoim klientom. Orange Polska, bazując na doświadczeniu i zapleczu technologicznym, będzie głównym partnerem technicznym zapewniającym budowę i utrzymanie sieci, dzierżawę elementów sieci oraz inne usługi wspierające.

Podpisana umowa potwierdza, że Orange Polska jest liderem w innowacyjnym, biznesowym podejściu do budowy światłowodów. Światłowód Inwestycje to nowy model działania, który będzie bazował nie tylko na dużym popycie na szybki Internet w Polsce, ale przede wszystkim unikatowej wiedzy i doświadczeniu Orange Polska w budowaniu infrastruktury oraz dostarczaniu usług światłowodowych. To przedsięwzięcie, na którym skorzystają wszyscy: klienci, operatorzy i cały rynek telekomunikacyjny w Polsce.

– powiedział Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska ds. rynku hurtowego

Zamknięcie transakcji jest planowane do końca sierpnia 2021 roku. Środki finansowe z transakcji istotnie wzmocnią bilans Orange Polska oraz będą ważnym elementem nowej strategii, której ogłoszenie jest planowane na drugi kwartał tego roku.

Źródło tekstu: Orange