Orange: promocja na serwis Player w aplikacji Mój Orange

Orange kontynuuje swoje filmowo-serialowe promocje dla użytkowników własnej aplikacji dla klientów sieci. Po akcji, w której można dostać Video Pass dzięki „Środzie z Mój Orange”, pomarańczowy operator proponuje, za jedyne 5 złotych, dostęp do platformy filmowo-telewizyjnej Player na 180 dni.

Wcześniej za taką cenę można było korzystać z Playera przez miesiąc, a teraz za tę niewysoką kwotę można cieszyć się premierowymi produkcjami i ulubionymi serialami prawie przez pół roku.

Kto może skorzystać z akcji? Promocja skierowana jest do osób z abonamentem w Orange – użytkowników wszystkich Planów Mobilnych oraz Pakietów Orange Love. Kolejnym wymogiem jest posiadanie (lub pobranie) aplikacji Mój Orange.

Jak aktywować pakiet? W aplikacji Mój Orange należy wejść do zakładki „Dla Ciebie”, gdzie widnieje baner kierujący do oferty w sklepie player.pl i dalej postępować zgodnie z instrukcjami – kilkoma prostymi wskazówkami.

Płatności dokonuje się na rachunku Orange – poprzez opcję „Dolicz do rachunku Orange”. W ten sposób „Pakiet Player (z reklamami)” zostaje uruchomiony na 180 dni. Po tym czasie, jeżeli użytkownik nie wyrazi chęci kontynuacji, zostaje on anulowany. Można też samemu przedłużyć go na jeszcze kolejne miesiące, w standardowej opłacie.

Promocja dostępna jest w okresie od 7 kwietnia do 31 maja. W tym czasie od dnia aktywacji zostaje doliczane 180 dni na oglądanie.

Co ciekawego w Playerze?

Player jest obecnie jedną z większych platform z filmami, serialami, programami rozrywkowymi i kolekcją dokumentów Discovery+. Można w nim znaleźć zarówno polskie, jak i zagraniczne produkcje, a niektóre są do obejrzenia jeszcze przed oficjalną, telewizyjną premierą.

Wśród najciekawszych tytułów Orange poleca serię polskich kryminałów w odcinkach – „Chyłka” – na podstawie bestsellerowych powieści Remigiusza Mroza. Nowością jest też serial komediowy „Mamy to”, w którym w lekki i zabawny sposób pokazywane są rodzinne perypetie, gdy na świat przyjdą dzieci. Kolejna propozycja to „Nieobecni” – serial poruszający tematykę zaginięć. Warte uwagi mogą się też okazać premiery – drugi sezon „Szadzi” – mrocznego thrilleru z kreacją Macieja Stuhra, czy popularnego „Usta Usta”– serialu obyczajowego z plejadą rodzimych gwiazd.

Źródło tekstu: Blog Orange Polska https://biuroprasowe.orange.pl