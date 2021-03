Orange startuje z cykliczną akcją „Środy z Mój Orange”. Dziś daje 5 GB

Orange nieustannie stara się nas przekonać do korzystania z aplikacji Mój Orange. W kolejnej, promującej ją akcji operator obiecuje dodatkowe korzyści. Dla klientów indywidualnych przygotowano "Środy z Mój Orange", czyli cotygodniowe prezenty do odebrania w aplikacji. Dziś znajdą w niej bonus w postaci 5 GB. Na firmy czeka 10 GB na start i dalsze upominki co miesiąc.