Orange: kolejna „Środa z Mój Orange”. Co tym razem przygotował operator?

Tydzień temu Orange ogłosił start cyklicznej akcji „Środy z Mój Orange", w której można liczyć na cotygodniowe prezenty do odebrania w mobilnej aplikacji operatora. W kolejnej jej odsłonie na klientów czeka Video Pass za darmo na sześć miesięcy.

W najnowszej edycji akcji Orange oferuje usługę Video Pass za 0 zł na 6 miesięcy. Dzięki niej można oglądać filmy, seriale i wideo z YouTube’a bez obaw o zmniejszenie się pakietu gigabajtów. Gdy minie darmowy okres 6 miesięcy, usługa będzie kosztować 20 zł miesięcznie, ale jeżeli klient jej sobie nie życzy, może ją w każdej chwili wyłączyć.

Usługa Video Pass w Orange obejmuje następujące serwisy: HBO GO, Netflix, YouTube, CANAL+, TVP Sport, Player, CDA Premium, Orange TV GO, IPLA, VOD.pl, TVP VOD, Stream TVP, WP Pilot, TVP Info oraz Poland In. Z usługi można korzystać tylko na terenie Polski, wykorzystując do tego zarówno aplikację, jak i stronę internetową wybranego serwisu.

Z bonusów rozdawanych w akcji „Środa z Mój Orange” mogą skorzystać klienci Planów Mobilnych i pakietów Orange Love, za to nie są dostępne dla użytkowników numerów na kartę. Prezent można odebrać po zalogowaniu się do aplikacji Mój Orange z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła. Należy wejść w zakładkę „Dla Ciebie”, gdzie pojawi się opis oferty – by ją odebrać, wystarczy tylko kliknąć odpowiedni przycisk. Możliwość aktywacji usługi będzie udostępniana stopniowo do końca dnia, więc nie wszyscy klienci mogą skorzystać z tej propozycji już teraz. Obecna oferta skończy się w przyszły wtorek, 13 kwietnia.

Dzisiaj kolejna środa z #MójOrange. To oznacza, że w aplikacji czeka na Was niespodzianka, którą jest #VideoPass za 0 zł przez 6 miesięcy. Możliwość jej aktywacji będzie udostępniana stopniowo do końca dnia. Korzystajcie 🙂👍 pic.twitter.com/B0oDvNARwk — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) April 7, 2021

Ograniczeniem jest też to, że w danym tygodniu z akcji „Środa z Mój Orange” może korzystać tylko jeden numer zarejestrowany w aplikacji. Jeżeli ktoś ma kilka kart SIM u operatora, przeznaczone dla nich bonusy będzie mógł odebrać w następnych edycjach. Co ważne, regulamin mówi, do skorzystania z akcji „Środa z Mój Orange” niezbędne jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o ofercie Orange oraz ofertach obecnych i przyszłych partnerów akcji.

