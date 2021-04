T-Mobile: ilość danych w sieci 5G wzrosła od początku roku ponad dwukrotnie

Mimo że polskie sieci 5G to dopiero zalążek możliwości, jakie w przyszłości zapewni ten standard, klienci najwyraźniej chcą już z niego korzystać. T-Mobile ujawnił kilka ciekawych statystyk związanych z jego 5G.

Konrad Mróz, Kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej w T-Mobile, podzielił się na firmowym blogu kilkoma informacjami dotyczącymi budowy sieci 5G w Polsce. Jak zauważa, zeszłoroczny start 5G wiązał się z niewielkim zasięgiem i małą dostępnością telefonów obsługujących 5G. Sporo się jednak przez ten blisko rok zmieniło.

Obecnie w zasięgu sieci 5G oferowanej przez T‑Mobile znajduje się ponad 6,3 mln mieszkańców kraju korzystających z 5G dostarczanego przez blisko 1650 stacji bazowych. Zasięg 5G dostępny jest w ponad 50 miastach. Konrad Mróz przyznaje, że ta liczba mogłaby być większa, biorąc pod uwagę liczbę uruchomionych stacji, jednak ma wynikać bezpośrednio ze strategii budowania sieci, jaką przyjął operator.

Od początku nie zamierzaliśmy licytować się na liczbę miejscowości z zasięgiem sieci 5G i budować pojedynczych stacji, żeby pompować takie statystyki. Celem, podobnie jak to było w przypadku sieci LTE, jest budowanie spójnych obszarowo klastrów z zasięgiem sieci 5G, dających komfort ciągłego dostępu do tej technologii na dużych obszarach. Tak było dotychczas i tak będzie, gdy będziemy uruchamiać sieci 5G w kolejnych miastach

– pisze Konrad Mróz.

Jak czytamy dalej na blogu T-Mobile, od wiosny ubiegłego roku znacząco zmieniała się również dostępność telefonów 5G. Gdy operator uruchamiał 5G w czerwcu ubiegłego roku, w jego ofercie znajdowały się dwa modele telefonów. Dzisiaj jest ich już ponad 30 i już w marcu stanowiły one 1/4 wszystkich telefonów sprzedawanych w magentowej sieci. Jeszcze w styczniu było to 20%.

Rosnąca liczba urządzeń 5G przekłada się na ilość danych przesyłanych w 5G. Choć sieci w nowym standardzie daleko jeszcze do popularności LTE, to daje się zauważyć dynamiczny wzrost jej popularności. Ilość danych przesyłanych w sieci 5G T‑Mobile urosła ponad dwukrotnie w porównaniu do ostatniego tygodnia grudnia ubiegłego roku. Jednocześnie konsekwentnie spada ilość danych przesyłanych w sieci 3G, w której klienci przesyłają już znacznie poniżej 5% wszystkich danych w sieci T‑Mobile.

Obecnie sieć 5G w T‑Mobile jest dostępna w Warszawie i okolicach, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Wrocławiu, Płocku, Opolu, Częstochowie, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Kielcach oraz na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W roamingu z sieci 5G można skorzystać w Niemczech, wybierając operatora Telekom Deutschland, a także w Austrii wybierając operatora Magenta Telekom.

Źródło tekstu: T-Mobile