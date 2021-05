UPC, Orange i T-Mobile na prowadzeniu. Kwietniowy ranking SpeedTest.pl

SpeedTest.pl opublikował najnowszy, kwietniowy ranking szybkości internetu w Polsce. Wśród liderów znaleźli się UPC, Orange i T-Mobile. Czwarty miesiąc roku przyniósł też nieznaczny wzrost szybkości internetu domowego (o 1,7% do 78,7 Mb/s) oraz mobilnego (o 2,3% do 35,8 Mb/s).

Najnowszy ranking SpeedTest.pl za kwiecień powstał na podstawie 4 mln pomiarów (w tym 902 tys. w aplikacjach mobilnych). Dane te dotyczą użytkowników z Polski.

Zobacz: Netia przyspiesza wysyłanie danych do 300 Mbps

Internet domowy

Największą prędkość pobierania danych w rankingu internetu domowego uzyskali klienci ogólnopolskiego operatora UPC (~157 Mb/s). Poziom 150 Mb/s przekroczyli również klienci INEA. Popularność usługi stacjonarnego dostępu do internetu, którą świadczy T-Mobile, rośnie, o czym świadczy zwiększająca się liczba testów. W ostatnim miesiącu stacjonarni klienci T-Mobile pobierali dane ze średnią prędkością ~143 Mb/s. Zestawienie zamyka Vectra z wynikiem ~132 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. UPC 157,2 27,2 18 243 tys. 2. INEA 153,5 148,0 10 115 tys. 3. T-Mobile Stacjonarny 143,4 50,8 17 29 tys. 4. Vectra 131,8 31,5 22 200 tys.



Internet światłowodowy

Kwietniowy ranking FTTH powstał na podstawie ponad 418 tys. pomiarów, co stanowi 16,9% wyników spośród wszystkich łączy stacjonarnych na terenie Polski. Średnia prędkość łączy światłowodowych wyniosła 172,9 Mb/s, co przekłada się na wzrost o 1,6% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca (170,1 Mb/s).

Dla przejrzystości porównania SpeedTest.pl uwzględnił w tym rankingu operatorów, którzy znajdują się w rankingu internetu domowego dla całej Polski. W kwietniu na pierwsze miejsce awansowało Orange, wyprzedzając Netię zaledwie o 0,5 Mb/s. Obaj operatorzy odnotowali wyniki przekraczające 180 Mb/s. Kolejne miejsca należą do INEA (~175 Mb/s) i T-Mobile (~146 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. Orange 184,5 68,4 10 225 tys. 2. Netia 184,0 52,3 12 28 tys. 3. INEA 175,4 183,1 9 87 tys. 4. T-Mobile Stacjonarny 146,0 51,7 17 29 tys.



Pojawiają się pomiary przez Wi-Fi 6

Jak zauważa SpeedTest.pl, aż 68% wyników testów Wi-Fi realizowanych jest w paśmie 2,4 GHz, a ich średnia prędkość wynosi zaledwie 24,1 Mb/s. Negatywnie wpływa to na ostateczne wyniki.

Z kolei średnie prędkości pobierania danych dla sieci Wi-Fi 5 (802.11ac) oraz Wi-Fi 6 (802.11ax) wyniosły odpowiednio 154,5 Mb/s oraz 362,8 Mb/s. Na tym tle wyróżnia się Orange, którego klienci, korzystając z najnowszego routera Funbox 6, osiągają średnie prędkości pobierania na poziomie ok. 555 Mb/s. Odsetek testów wykonanych przez użytkowników standardu 802.11ax jest jednak jeszcze bardzo niski i wynosi 0,4% w odniesieniu do wszystkich testów Wi-Fi.

Widać jednak powolny (ale stały) spadek udziału testów wykonywanych w paśmie 2,4 GHz – w ciągu ostatnich 14 miesięcy o ok. 10 pp. na korzyść szybszych standardów.

Zobacz: Marcowy ranking SpeedTest.pl: Internet mobilny jest szybszy na nowszych smartfonach

Internet mobilny

W kwietniu widoczne było przyspieszenie Internetu mobilnego u części z dostawców. Średnia prędkość pobierania danych u wszystkich operatorów wyniosła 35,8 Mb/s, co przekłada się na przyspieszenie o 2,3% względem poprzedniego miesiąca.

Na pierwszym miejscu rankingu Internetu mobilnego z wynikiem 44,2 Mb/s znajduje się T-Mobile. Drugie miejsce należy do Orange (37,1 Mb/s), a trzecie do Play z wynikiem 34,6 Mb/s. Poza podium znalazł się Plus (28,8 Mb/s). Przy pominięciu testów wykonanych w zasięgu roamingu krajowego średnia prędkość pobierania danych w sieci Play wzrasta z 34,6 Mb/s do 36,3 Mb/s.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1. T-Mobile 44,2 9,8 30 53 tys. 2. Orange 37,1 10,1 29 61 tys. 3. Play 34,6 9,6 35 72 tys. 4. Plus 28,8 9,2 40 61 tys.





Zobacz: Orange i T-Mobile remisują! Play też zdobył prowadzenie – kwietniowy RFBenchmark

Zobacz: Speedtest Global Index marzec 2021: Internet w Polsce na tle reszty świata

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay, SpeedTest.pl

Źródło tekstu: SpeedTest.pl