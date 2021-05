Orange i T-Mobile remisują! Play też zdobył prowadzenie – kwietniowy RFBenchmark

RFBenchmark opublikował najnowszy, kwietniowy ranking szybkości internetu mobilnego w Polsce. Tym razem doszło do dość ciekawej sytuacji – pierwsze miejsca w głównej kategorii zdobyli ex aequo dwaj operatorzy – Orange i T-Mobile, prowadzenie przypadło też sieci Play. A Plus? Także i on ma swój mały sukces.

RFBenchmark zanotował spadek liczby pomiarów w sieciach mobilnych w porównaniu do marca – o 10%. Wytłumaczeniem jest oczywiście szczyt trzeciej fali pandemii COVID-19 i związane z tym obostrzenia. W sumie więc liczba pomiarów dokonanych przez użytkowników aplikacji RFBenchmark w kwietniu wyniosła 144 793.

Zobacz: Internet mobilny w Polsce przyspiesza. Ranking RFBenchmark za luty 2021

Z tego z użyciem LTE przeprowadzono niewiele ponad 94% pomiarów, a WCDMA blisko 6%. Użytkownicy aplikacji RFBenchmark w kwietniu korzystali najczęściej z usług Orange (33,2%). Play reprezentowany był w nieznaczeni mniejszym stopniu – w 32,62%. Mniej popularnymi operatorami pozostają Plus (19,73%) i T-Mobile (14,45%).

Internet mobilny LTE

W kwietniu doszło do dość ciekawego zjawiska. Pierwszy raz w historii rankingu RFBenchmark odnotowano remis. Ex aequo na pierwszym miejscu w kategorii średniej szybkości pobierania danych znalazło się Orange i T-Mobile. Wszystko za sprawą wyniku 40,5 Mb/s. To rezultat zdecydowanie wyższy od tych zanotowanych w marcu. Na trzecim miejscu uplasował się Play (35 Mb/s), a zestawienie zamknął Plus z wynikiem 28,4 Mb/s.

A jak wygląda szybkość wysyłania danych? Play zdołał utrzymać wywalczoną w marcu pierwszą pozycję. Pomógł w tym rezultat 18,9 Mb/s, który także jest lepszy niż marcowe osiągnięcia tego operatora. Na dalszych miejscach operatorzy uzyskali zbliżone wyniki. Orange został wiceliderem (16,9 Mb/s), a brąz przypadł w udziale T-Mobile (16,1 Mb/s), choć zaledwie 0,1 Mb/s dzieliła Plus od trzeciego miejsca na podium.

Pod względem najniższej wartości ping niepodzielnie dominuje T-Mobile, który w kwietniu uzyskał wynik w wysokości 31,8 ms. Na drugiej pozycji znalazł się Orange (31,9 ms), a na trzecim miejscu – Play (34,2 ms). Wyraźnie słabiej pod tym względem prezentuje się Plus, którego wynik wyniósł 48,9 ms.

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Orange 40,5 Mb/s 16,9 Mb/s 31,9 ms 44921 T-Mobile 40,5 Mb/s 16,1 Mb/s 31,8 ms 19608 Play 35,0 Mb/s 18,9 Mb/s 34,2 ms 45217 Plus 28,4 Mb/s 16,0 Mb/s 48,9 ms 26045



Internet mobilny 3G

Internet mobilny 3G to tylko niewielka część pomiarów w aplikacji RFBenchmark, ale i tu warto przyjrzeć się wynikom. Po raz kolejny liderem w tej kategorii został Plus z wynikiem 7,1 Mbps. Drugie miejsce przypadło T-Mobile (5,0 Mbps), a kolejne należą do Orange (4,8 Mbps) i Play (2,7 Mbps). Najlepszy wynik podczas wysyłania przypadł dla odmiany Orange i T-Mobile ex aequo – 2,5 Mbps. Najniższy ping odnotowany został w Orange (44,1 ms).

3G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba testów Plus 7,1 Mb/s 2,3 Mb/s 60,0 ms 2341 T-Mobile 5,0 Mb/s 2,5 Mb/s 65,2 ms 1173 Orange 4,8 Mb/s 2,5 Mb/s 44,1 ms 2885 Play 2,7 Mb/s 1,3 Mb/s 62,9 ms 1748



Zobacz: Orange i Play z najszybszym LTE, Plus liderem 3G – marcowy RFBenchmark

Zobacz: T-Mobile najszybszym operatorem mobilnym w 2020 r. Raport SpeedTest.pl, podsumowanie roku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: RFBenchmark