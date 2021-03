Prędkość internetu mobilnego w Polsce przyspiesza. Ranking RFBenchmark za luty 2021

Prędkość internetu mobilnego w Polsce wyraźnie przyspiesza w porównaniu z poprzednimi rankingami i na tym się nie kończy – można oczekiwać dalszych wzrostów. RFBenchmark podsumował wyniki testów w lutym.

Mimo że trwał krótko, luty przyniósł wzrost liczby pomiarów wykonanych za pomocą aplikacji RFBenchmark w stosunku do stycznia. Wykonano ich 179 783. Autorzy rankingu uznali to za efekt otwarcia części branż (hotelarstwo, infrastruktura sportowa) i impuls mieszkańców Polski do wykorzystania zimowej aury do rekreacyjnych sportów zimowych.

Pod względem popularności w testach RFBenchmark nieustannie przewodzą dwaj operatorzy – Play (33,81%) oraz Orange (33,2%). W dalszej kolejności znalazły się Plus (18,31%) i T-Mobile (14,69%).

Internet mobilny w Polsce w lutym 2021 wg RFBenchmark

Pod względem średniej szybkości pobierania danych po raz kolejny wygrał Orange, dzięki rezultatowi 40,54 Mb/s. T-Mobile uplasował się za plecami Orange z wynikiem 37,41 Mb/s. Trzecie miejsce w klasyfikacji RFBenchmark zajął Play (30,44 Mb/s), a czwarte przypadło w udziale Plusowi (29,26 Mb/s).

W kategorii średniej szybkości wysyłania danych również triumfował Orange (17,44 Mb/s), wyprzedzając Play zaledwie o włos (17,06 Mb/s). Jedynie 0,38 Mb/s dzieliło nas od wygranej Fioletowych. Trzecie miejsce na podium zajął Plus (16,48 Mb/s), a najsłabiej w tej klasyfikacji wypadło T-Mobile (14,83 Mb/s).

Najniższa wartość ping to tradycyjnie zwycięska kategoria T-Mobile, Operator ponownie zajął pierwszą pozycję z wynikiem 31,69 ms. Drugie miejsce z niewielką stratą zajęło Orange (32,70 ms). Trzecie zdobył Play (37,22 ms), a tabelę zamknął Plus z najwyższym wynikiem (37,41 ms).

LTE w lutym 2021 r. Dostawca Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Speedtest.pl RFBenchmark Speedtest.pl RFBenchmark Speedtest.pl RFBenchmark Orange 37,02 40,54 9,82 17,44 29 32,70 T-Mobile 42,37 37,41 9,64 14,83 30 31,69 Plus 28,11 29,26 9,19 16,48 40 37,41 Play 32,37 30,44 9,09 17,06 35 37,22

W podsumowaniu swojego rankingu RFBenchmark zauważa, że prędkość internetu mobilnego w Polsce przyspiesza wyraźnie w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Autorzy zestawienia przewidują w dalszym ciągu wzrosty, co będzie oznaczało również konieczność aktualizacji metodyki prowadzonych statystyk dla rosnącej przepływności internetu mobilnego.

