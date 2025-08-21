Nowy dokument w mObywatelu. Komornik się ucieszy

Komornicy z cyfrowym dokumentem

Nowy dokument w mObywatelu umożliwia potwierdzanie uprawnień zawodowych nie tylko przez komorników sądowych, ale też asesorów i aplikantów. To rozwiązanie szczególnie przydatne podczas wykonywania czynności poza kancelarią. Cyfrowa wersja jest wiernym odwzorowaniem dokumentu wydawanego przez Krajową Radę Komorniczą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeśli komornik pracuje w więcej niż jednej kancelarii i posiada kilka identyfikatorów, aplikacja wyświetli każdy z nich osobno – z unikalnym numerem i nazwą. Dzięki temu łatwo można przełączać się między dokumentami, sprawdzać dane czy usuwać te nieaktualne.

Weryfikacja jednym skanem

mObywatel pozwala też innym uczestnikom postępowania – na przykłąd stronom czy pełnomocnikom – sprawdzić autentyczność dokumentu. Wystarczy zeskanować kod QR, aby potwierdzić ważność identyfikatora metodą kryptograficzną.

Jak dodać identyfikator?

Aby dodać cyfrowy identyfikator komornika, wystarczy:

otworzyć aplikację mObywatel,

wybrać opcję Dodaj w prawym dolnym rogu,

z listy wybrać Identyfikator komornika sądowego.

Gotowe – cyfrowy dokument pojawi się w portfelu aplikacji obok innych.

Warunkiem skorzystania z nowego rozwiązania jest posiadanie mDowodu oraz aktualnej, fizycznej wersji identyfikatora.

mObywatel rośnie w siłę