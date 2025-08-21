Nowy dokument w mObywatelu. Komornik się ucieszy
mObywatel znów się rozrasta. Do aplikacji dołączył właśnie cyfrowy Identyfikator komornika sądowego. Rozwiązanie to ma usprawnić pracę tych funkcjonariuszy publicznych i zwiększyć wygodę stron postępowań.
Komornicy z cyfrowym dokumentem
Nowy dokument w mObywatelu umożliwia potwierdzanie uprawnień zawodowych nie tylko przez komorników sądowych, ale też asesorów i aplikantów. To rozwiązanie szczególnie przydatne podczas wykonywania czynności poza kancelarią. Cyfrowa wersja jest wiernym odwzorowaniem dokumentu wydawanego przez Krajową Radę Komorniczą.
Jeśli komornik pracuje w więcej niż jednej kancelarii i posiada kilka identyfikatorów, aplikacja wyświetli każdy z nich osobno – z unikalnym numerem i nazwą. Dzięki temu łatwo można przełączać się między dokumentami, sprawdzać dane czy usuwać te nieaktualne.
Weryfikacja jednym skanem
mObywatel pozwala też innym uczestnikom postępowania – na przykłąd stronom czy pełnomocnikom – sprawdzić autentyczność dokumentu. Wystarczy zeskanować kod QR, aby potwierdzić ważność identyfikatora metodą kryptograficzną.
Jak dodać identyfikator?
Aby dodać cyfrowy identyfikator komornika, wystarczy:
- otworzyć aplikację mObywatel,
- wybrać opcję Dodaj w prawym dolnym rogu,
- z listy wybrać Identyfikator komornika sądowego.
Gotowe – cyfrowy dokument pojawi się w portfelu aplikacji obok innych.
Warunkiem skorzystania z nowego rozwiązania jest posiadanie mDowodu oraz aktualnej, fizycznej wersji identyfikatora.
mObywatel rośnie w siłę
Według Ministerstwa Cyfryzacji z aplikacji korzysta już ponad 10 mln osób. Wersja 4.64 przynosi kolejne nowości, które mają oszczędzać czas i ułatwiać codzienne formalności. Cyfrowy identyfikator komornika to tylko jedno z wielu planowanych udogodnień.