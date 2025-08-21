Tech

Elon Musk się ugiął. Tesla dostanie chińskie AI

Wygląda na to, że administracja Donalda Trumpa szkodzi amerykańskim firmom. Wpierw mowa była o NVIDII, a teraz przyszła pora na Teslę.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21 SIE 2025
0
Tesla zdecydowała się na niecodzienny krok, który zdaje się uwzględniać aktualne stanowisko rządu w Pekinie. Do tej pory auta elektryczne tej firmy sprzedawane na całym świecie korzystały ze sztucznej inteligencji od xAI - podmiotu również należącego do Elona Muska. Jednak pojazdy na rynek chiński wyposażane są właśnie w inne rozwiązanie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Chiny nie chcą amerykańskiego sprzętu i oprorgamowania

System rejestracji aut w Chinach zaczął wymieniać DeepSeek w zakładce sztucznej inteligencji. Podyktowane ma to być rosnącą niechęcią chińskich władz do amerykańskich technologii. Polityczne napięcia podsyciły m.in. niedawne wypowiedzi sekretarza handlu USA, Howarda Lutnicka, zdradzające plan uzależnienia Państwa Środka od zachodnich rozwiązań.

Advertisement

W tym samym czasie Pekin aktywnie zniechęca lokalne przedsiębiorstwa do zakupu akceleratorów NVIDIA H20, obawiając się obecności ukrytego oprogramowania szpiegującego oraz tzw. killswitchy. Chińskie władze grożą nawet oficjalnym zakazem stosowania tych chipów.

Problemem pozostaje jednak wciąż niższa wydajność rodzimych układów i ich wysoki pobór mocy - to właśnie ich ograniczenia miały spowodować, że DeepSeek musiał opóźnić premierę swojego modelu R2, którego trening prowadzony był z użyciem chipów Huawei z rodziny Ascend.

AI chiny sztuczna inteligencja Tesla xAI DeepSeek
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Wccftech, oprac. własne