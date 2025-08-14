Oprogramowanie

Chiński sprzęt jest zbyt słaby. To powoduje opóźnienia

DeepSeek R2 miał pojawić się już kilka miesięcy temu, ale nadal nie ma go rynku. Powód? Akceleratory AI od Huawei są dużo gorsze niż NVIDII.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:50
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chiński sprzęt jest zbyt słaby. To powoduje opóźnienia

Chiński przemysł sztucznej inteligencji od początku boomu w dużym stopniu opierał się na technologii NVIDII. A po wprowadzeniu amerykańskich ograniczeń eksportowych Pekin postanowił przyspieszyć prace nad rodzimymi układami AI, co skłoniło m.in. Huawei do zaprezentowania alternatywnych rozwiązań, takich jak chip Ascend 910C. Jednak proces wdrażania lokalnych zamienników nie przebiega zgodnie z planem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Państwo Środka potrzebuje odpowiedzi na GPT-5

Premiera modelu DeepSeek R2 została opóźniona właśnie z powodu wykorzystania chińskich chipów. Sztuczna inteligencja miała zadebiutować w maju, lecz akceleratory AI od Huawei borykają się z problemami stabilności oraz wolniejszymi technologiami połączeń.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer ASUS NUC 12 Pro Kit Tall i3-1220P Wi-Fi
Komputer ASUS NUC 12 Pro Kit Tall i3-1220P Wi-Fi
-180.95 zł
1929.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1749.04 zł
Komputer GMKTEC NucBox K9 Ultra 5-125H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC NucBox K9 Ultra 5-125H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699.99 zł
Komputer GMKTEC M6 R5-6600H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC M6 R5-6600H 32GB RAM 1TB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
1899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1899.99 zł
Advertisement

Kluczowym ograniczeniem jest również brak odpowiednika dla ekosystemu CUDA, co sprawia, że firmy takie jak DeepSeek i tak muszą sięgać po sprzęt NVIDII, aby wytrenować bardziej zaawansowane modele.

Problemy z chipami Huawei powodują, że Chińczycy tak czy siak kupują mocno ograniczone układy NVIDIA H20. Sytuację komplikuje jednak to, że trwa śledztwo w sprawie obecności potencjalnych backdoorów w chipach AI trafiających do Chin. Pekin nawet doradził rodzimym firmom, aby unikały amerykańskich rozwiązań, które mogą posiadać lokalizatory i killswitche.

Zakłada się, że DeepSeek R2 zadebiutuje w ciągu kilku najbliższych miesięcy - wszystko po to, by Zachód nie przyćmił Państwa Środka rozwiązaniami jak wydane niedawno GPT-5 od OpenAI. I o ile pod względem dużych modeli językowych Chiny nie mają się czego wstydzić, tak w przypadku sprzętu mają jeszcze wiele lat zaległości.

Image
telepolis
AI chiny huawei sztuczna inteligencja DeepSeek DeepSeek R2
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: The Financial Times, Wccftech, oprac. własne