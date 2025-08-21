Samsung podnosi poprzeczkę. Nadciągają SSD o pojemności 8 TB
To może być pierwsza tego typu propozycja na polskim rynku. Koreańczycy zaoferują bowiem połączenie szalenie wysokiej pojemności i wydajności.
Kilka miesięcy temu na rynku zadebiutowały nośniki półprzewodnikowe Samsung 9100 Pro. To najwyżej pozycjonowana seria Koreańczyków, która korzysta z wydajnego interfejsu PCI Express 5.0 x4. I wygląda na to, że już niedługo do modeli 1, 2 i 4 TB dołączy wariant 8 TB. Czyli coś, czego nadal próżno szukać w portfolio innych firm.
Samsung 9100 Pro 8 TB ma kosztować około 4099 złotych
Nadal będziemy mieć do czynienia z formatem M.2 2280. A na czarnym laminacie znajdzie się autorski kontroler oraz kości V-NAND 8. generacji (3D TLC), które wpierać będzie pamięć podręczna LPDDR4X. Ma to pozwolić na mniejszy pobór mocy i niższe temperatury niż w przypadku konkurencji korzystającej z gotowych układów firmy Phison.
Pod względem wydajności mowa maksymalnie o 14 800 MB/s dla odczytu i 13 400 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz kolejno do 2 200 000 i 2 600 000 IOPS dla operacji losowych. Zwiększy się więc tylko pojemność, a prędkości pozostaną takie same jak w mniejszych wersjach 9100 Pro.
Premiera planowana jest na 2 września, a do wyboru będą dwa warianty - z i bez fabrycznego radiatora. Ten drugi będzie w pełni kompatybilny z konsolą Sony PlayStation 5 (Pro). Sugerowane ceny w Europie to 984 i 965 euro, czyli około 4189 i 4099 złotych. Samsung udziela nam 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych.