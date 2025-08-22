Tech

W tym robocie humanoidalnym przeraża trochę jedna rzecz

Palczaste dłonie, które wykonują szybkie pajęcze ruchy. I jak by to nie było zaawansowane technologicznie, trzeba przyznać, że jest w tym coś lekko demonicznego.

Anna Kopeć (AnnaKo)
07:05
0
Wszystko wskazuje na to, że wielkimi krokami nadchodzi era robotów, które nie tylko tańczą, zdobywają medale, składają pranie, segregują oraz bywają zdenerwowane. Powoli się do nich przyzwyczajamy i podziwiamy ich umiejętności. Humanoidalne roboty wkrótce będą w stanie wykonywać większość czynności, które potrafią ludzie.

Te dłonie mogą nieco przerażać

To już kolejny przełom w dziedzinie robotów humanoidalnych - w USA i Chinach firmy wciąż się prześcigają w doskonaleniu umiejętności tego typu maszyn. Nie inaczej jest w Korei. Nieustannie słyszymy o firmach takich, jak Boston Dynamics, Figure, Unitree i Engine AI, czy też WIRobotics. 

Tę ostatnią założyli cztery lata temu byli inżynierowie z zespołu rozwoju robotyki Samsunga. W tym tygodniu WIRobotics zaprezentowała ALLEX ( nazwa pochodzi od All Experience), imponującego humanoidalnego robota, który zapewnia "podobne do ludzkiego wykrywanie siły nacisku na całe ciało oraz podatność na ruchy ramion, palców i talii". Warto zwrócić uwagę, że dolna część korpusu robota została całkowicie zingnorowana, póki co. 

Film prezentuje ALLEX, który pokazuje głowę pełną kamer oraz czujników oraz zadziwiająco wszechstronne dłonie, które przyciągają wzrok za sprawą zwinnie ruszających się palców. Wszystkie te ruchy do złudzenia przypominają nasze, ludzkie ruchy. Wygląda to na to, że podczas fizycznej interakcji z robotem użytkownik będzie odczuwał większą naturalność.

Zobacz także: Koreańczycy: to wina polskich władz. Drugiej elektrowni atomowej nie będzie

telepolis
Zródła zdjęć: WIRobotics
Źródła tekstu: digitaltrends.com