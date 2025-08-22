W tym robocie humanoidalnym przeraża trochę jedna rzecz

Wszystko wskazuje na to, że wielkimi krokami nadchodzi era robotów, które nie tylko tańczą, zdobywają medale, składają pranie, segregują oraz bywają zdenerwowane. Powoli się do nich przyzwyczajamy i podziwiamy ich umiejętności. Humanoidalne roboty wkrótce będą w stanie wykonywać większość czynności, które potrafią ludzie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Te dłonie mogą nieco przerażać

To już kolejny przełom w dziedzinie robotów humanoidalnych - w USA i Chinach firmy wciąż się prześcigają w doskonaleniu umiejętności tego typu maszyn. Nie inaczej jest w Korei. Nieustannie słyszymy o firmach takich, jak Boston Dynamics, Figure, Unitree i Engine AI, czy też WIRobotics.

Tę ostatnią założyli cztery lata temu byli inżynierowie z zespołu rozwoju robotyki Samsunga. W tym tygodniu WIRobotics zaprezentowała ALLEX ( nazwa pochodzi od All Experience), imponującego humanoidalnego robota, który zapewnia "podobne do ludzkiego wykrywanie siły nacisku na całe ciało oraz podatność na ruchy ramion, palców i talii". Warto zwrócić uwagę, że dolna część korpusu robota została całkowicie zingnorowana, póki co.