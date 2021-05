5G w Plusie – wykorzystaj je w pełni z jednym z tych telefonów

Plus objął już zasięgiem swojej sieci 5G 12 mln mieszkańców Polski. Sieć 5G 2600 TDD Plusa jest obecna w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach. Jednak zasięg to nie wszystko. By skorzystać z najszybszej sieci komórkowej w Polsce trzeba mieć odpowiedni telefon. W ofercie operatora jest już blisko 30 smartfonów i routerów z obsługą 5G, ale co wybrać? Przygotowałam kilka świetnych propozycji.

Samsung Galaxy A52 5G – Samsung, za którego nie przepłacisz

Samsung Galaxy A52 5G, widoczny na zdjęciu powyżej, kupił nas dwiema cechami. Po pierwsze, ma certyfikat odporności na wodę i pył IP67, co na tej półce cenowej nie jest wcale oczywiste. Po drugie, to jeden z tańszych modeli z ekranem typu AMOLED. Warto to podkreślić, bo w tych ekranach świecą tylko piksele, które muszą – nie ma podświetlenia całości. Dzięki temu, korzystając z ciemnego interfejsu aplikacji, można zaoszczędzić sporo energii.

Samsung Galaxy A52 5G to zdecydowanie smartfon multimedialny. Jest tu świetny, jasny ekran o przekątnej 6,5 cala z odświeżaniem 90 Hz, do tego głośniki stereo dobrej jakości, jest też gniazdo słuchawkowe i radio FM. Cenimy sobie ten model także za możliwości fotograficzne. Główny aparat ma optyczną stabilizację obrazu, jest tu też aparat ultraszerokokątny, dobry aparat makro i sensor głębi, pozwalający zabawić się w rozmywanie tła. Oprogramowanie Samsunga robi cuda, więc jeśli głównym zastosowaniem nowego telefonu z 5G ma być fotografia, nie szukaj dalej.

Samsung Galaxy A52 5G w ofercie Plusa już za 1 zł na start i 36 rat po 53 zł/mies. za sprzęt np. z abonamentem z dostępem do 5G za 60 zł/mies. Przy zakupie Samsunga Galaxy A52 5G na raty z ofertą abonamentową klienci mogą dobrać drugi smartfon Samsung Galaxy A02s za 1 zł.



Samsung Galaxy S20 FE 5G – nasz telefon roku 2020

Samsung Galaxy S20 FE 5G przychodzi do głowy jako pierwszy, gdy myślę o telefonie z 5G godnym polecenia. Zrobił na nas fenomenalne wrażenie, a przy tym jest rozsądnie wyceniony. To jeden z modeli, które sprowadzają możliwości z topowych smartfonów na nieco niższą półkę. I tak Samsung Galaxy S20 FE przynosi świetny ekran, wysoką wydajność i imponujący aparat na półkę, gdzie metki podają kwoty poniżej 3,5 tysiąca złotych. Przy tym Galaxy S20 FE ma fenomenalne kolory obudowy i można go kupić w zestawie z Samsungiem Galaxy A02s.

Galaxy S20 FE 5G został naszym telefonem 2020 roku nie bez powodu. Ma wodoodporną, solidną obudowę, ekran Super AMOLED o przekątnej 6,5 cala, przykryty Gorilla Glass 3 i solidny akumulator 4500 mAh. Jest tu nawet ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi.

Zobacz: Galaxy S20 FE. Przez niego zostanę fanką Samsunga

Zobacz: Galaxy S20 FE 5G: smartfon dla fanów Samsunga, 5G i szybkości. Testowaliśmy go w Plusie

Sercem tego modelu jest jeden z najmocniejszych aktualnie czipów na rynku: Qualcomm Snapdragon 865. Towarzyszy mu 6 GB RAM-u. Ta moc się przyda, bo Samsung Galaxy S20 FE został wyposażony w to samo oprogramowanie do obsługi aparatu, co flagowce, optyczną i elektroniczną stabilizację obrazu i jest w stanie nagrywać filmy w rozdzielczości UHD 4K.

Samsung Galaxy S20 FE 5G dostępny jest w sklepie internetowym za 200 zł na start i np. 36 rat po 89 zł za sprzęt. Przy zakupie smartfona Samsung Galaxy S20 FE 5G na raty z ofertą abonamentową klienci mogą dobrać drugi smartfon Samsung Galaxy A02s za 1 zł.



Xiaomi Mi 11 Lite 5G – Świetna wydajność za mniej niż 2 tysiące

Xiaomi Mi 11 Lite 5G to kolejna gwiazda oferty Plusa, koło której nie sposób przejść obojętnie. Nie tylko kolory obudowy przyciągają wzrok, ale też specyfikacja. Podobnie jak Samsung Galaxy S20 FE, Xiaomi Mi 11 Lite 5G także daje możliwości flagowca w cenie dla zwykłych śmiertelników. Nie dajcie się zwieść dopiskowi „Lite” przy nazwie.





Xiaomi Mi 11 Lite 5G to przede wszystkim mocarne podzespoły. Jego sercem jest Qualcomm Snapdragon 780G, wydajnością niewiele ustępujący topowemu Snapdragonowi 888. Jest tu też oczywiście doskonały modem Qualcomm Snapdragon X53 5G, zapewniający łączność 5G na najwyższych obrotach. Pół gigabita w sieci 5G Plusa to dla niego żaden problem. Poza tym Xiaomi Mi 11 Lite 5G to świetny aparat fotograficzny z matrycą główną o rozdzielczości 64 MPix, do tego dołożony został obiektyw szerokokątny i dający bardzo dobre efekty telemakro. Na przykład takie:

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Lite 5G - czy warto postawić na średniaka Xiaomi?

Xiaomi Mi 11 Lite 5G może też pochwalić się świetnym ekranem AMOLED z odświeżaniem 90 Hz. Jego przekątna to 6,55 cala. Telefon ma tylko 6,81 mm grubości i waży zaledwie 159 gramów, czym wyraźnie wyróżnia się wśród proponowanych tu modeli.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G jest dostępny w ofercie Plusa za 1 zł na start i 36 rat po 53 zł miesięcznie za sprzęt przy abonamencie 60 zł miesięcznie z dostępem do 5G.



Realme 8 5G – Totalna nowość w świetnej cenie

Realme 7 5G był hitem w sklepie Plusa, a to jego godny następca. Realme 8 5G ma ogromny potencjał. Mimo ceny poniżej tysiąca złotych oferuje nam zaskakująco dobry ekran IPS LCD 6,5 cala z odświeżaniem 90 Hz (1080 × 2400) i niesamowicie płynny interfejs. Nie zabrakło czytnika linii papilarnych we włączniku i NFC z możliwością płacenia zbliżeniowego.

Realme 8 5G ma jeden z lepszych aparatów fotograficznych wśród telefonów do tysiąca złotych. Co ciekawe, nie ma tu aparatu ultraszerokokątnego, jest za to dedykowany aparat makro. Niemniej na jakość zdjęć z głównego aparatu narzekać nie można, przednim można zrobić naprawdę dobre selfie, a i zdjęcia makro wyglądają nieźle.



Zobacz: Realme 8 5G zaniża ceny - nie przepłacaj za 5G | szybki test

Realme 8 5G ma jeszcze jedną zaletę – sanki na dwie karty SIM i kartę pamięci. Można więc dołożyć sobie miejsca bez poświęcania dual-SIM. Ten model został wyposażony w SoC MediaTek Dimensity 700 5G i akumulator 5000 mAh, który wystarcza na zaskakująco długo. W Plusie można kupić wersję z 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci na dane, więc karta może się przydać.

Realme 8 5G jest dostępny w ofercie Plusa za 1 zł na start i 36 rat po 27,72 zł/mies. za sprzęt.



OPPO A74 5G – Ładny Android tylko w Plusie

Ostatnio przychylniej patrzę na produkty marki OPPO. Początki naszej relacji były trudne, ale z modelu na model bardziej doceniam wysiłki OPPO, by dostarczyć nam ładne telefony z fajnym Androidem… i oczywiście z 5G działającym w Plusie. OPPO A74 5G to najnowszy model w rodzinie, dostępny wyłącznie w Plusie.

OPPO A74 5G dostał ekran LCD o przekątnej 6,5 cala, nie należy więc do małych, ale dzięki wąskim ramkom obudowa wydaje się poręczna. ColorOS 11 na ekranie z odświeżaniem 90 Hz prezentuje się doskonale. Wewnątrz znajdziemy Snapdragona 480 5G, 6 GB RAM-u, 128 GB miejsca na dane i akumulator 5000 mAh, który można ładować z mocą 11 W. Polecam ten model, jeśli chcesz korzystać z telefonu urodziwego, nie lubisz czytników linii papilarnych w ekranie (tu powędrował na bok obudowy) i nie chcesz wydać więcej niż 1105 zł na nowy telefon.

Cena OPPO A74 5G w Plusie przy abonamencie 60 zł miesięcznie to 1 zł na start i 36 rat po 31 zł/mies. za sprzęt.



Motorola moto g50 5G – 5G i czysty Android za mniej niż tysiąc

Motorola G50 5G to jeden z najtańszych modeli z 5G, jakie można aktualnie kupić i oczywiście ona również jest dostępna w Plusie. Jej cena to mniej niż tysiąc złotych. Jeśli Twoim celem jest dostęp do 5G Plusa niskim kosztem, to będzie świetny wybór. Przy okazji warto dodać, że Motorola instaluje na swoich telefonach czystego Androida, więc moto g50 jest idealna dla osób, które nie lubią nakładek.

Motorola moto g50 jest też wytrzymała i odporna na trudy życia. Zasila ją akumulator 5000 mAh, a obudowa została pokryta warstwą hydrofobową i nic jej się nie stanie przy lekkim kontakcie z wodą. Mimo niskiej ceny moto g50 może pochwalić się dobrym ekranem LCD HD+ (niższa rozdzielczość niż w Realme 8 5G) o przekątnej 6,5 cala, z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Snapdragon 480 i 4 GB RAM-u zapewnią zadowalającą wydajność do pracy. Nie zabrakło NFC ani gniazda słuchawkowego.

Motorola moto g50 5G dostępna jest w Plusie za 1 zł na start i 36 rat po 25 zł/mies. za sprzęt np. z abonamentem z 5G za 60 zł/mies. za sprzęt.



Plus uruchomił pierwszą komercyjną sieć 5G w Polsce rok temu. Sieć 5G 2600 TDD Plusa nie tylko jest najszybsza w Polsce, ale też najszybciej rośnie. Sieć wykorzystuje obecnie ponad 1500 stacji bazowych 5G w 160 miejscowościach, a prace nie zwalniają. Tylko czekać, aż zasięg 5G Plusa obejmie kolejny milion Polaków.

Bonus: Hulajnoga Fiat 500-F85W

Hulajnoga elektryczna Fiat 500 nieodłącznie kojarzy mi się z 5G Plusa. Testy tej hulajnogi zbiegły się u mnie w czasie z uruchomieniem 5G na pierwszych nadajnikach Plusa wiosną 2020 roku. Hulajnoga towarzyszyła mi więc w testach zupełnie nowej sieci w Łodzi. Bardzo miło wspominam to zadanie.

Fiat 500-F85 w ofercie Plusa to nowsza wersja hulajnogi dla dorosłych i dzieci powyżej 10 roku życia, którą testowałam w 2020 roku. Lekko tuningowany model znów jest w sprzedaży w Plusie i niezmiennie go polecam. To wersja z pompowanymi kołami 8,5 cala, hamulcem tarczowym z tyłu i oświetleniem pozwalającym na komfortową jazdę po zmroku. Jej zasięg dochodzi do 20 km na jednym ładowaniu i zależy oczywiście od terenu i masy wożonej osoby. Maksymalna prędkość hulajnogi to 25 km/h. Rozpędza się do niej w kilka sekund i trzyma nawet na lekkich podjazdach dzięki silnikowi 350 W, mocniejszemu niż w starszym modelu. Sama hulajnoga waży 13,8 kg, złożoną można spokojnie zabrać do pociągu, schować w bagażniku auta albo w kącie biura. Jeśli chcesz szybko poruszać się po mieście, to bardzo praktyczny zakup.

Cena hulajnogi Fiat F500-F85 w Plusie to 1 zł na start i 36 rat po 49 zł/mies. za sprzęt.



