Grupa Polsat Plus przedstawia strategię 2023+: czysta energia i zielony wodór

Grupa Polsat Plus przedstawiła swoją strategię 2023+ na kolejne lata działalności. Wśród nowych celów firmy znalazła się produkcja i sprzedaż czystej energii, w tym zielonego wodoru, dalej będą też rozwijane kluczowe segmenty – telekomunikacja pod marką Plus oraz treści multimedialne pod marką Polsat.

Nowością w strategii Grupy Polsat Plus jest segment Czystej Energii. Grupa zamierza w ten sposób dostarczać Polakom tanią i czystą energię. Jak przekonuje Polsat Plus, jest to o tyle ważne, że Polska musi dokonać transformacji energetycznej w kierunku zero- i niskoemisyjnej energii. Niezbędna jest transformacja sektora energetycznego, który ma osiągnąć założony unijny cel neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Czysta energia i zielony wodór

Zdaniem Grupy Polsat Plus redukcja CO 2 i innych zanieczyszczeń oraz ustabilizowanie cen energii wymaga szybkiej inwestycji w czyste, zielone źródła energii i zbalansowanego miksu energetycznego w Polsce.

Jednym z nowych obszarów energii, w którym planuje rozwijać się Grupa, są technologie wodorowe, a w szczególności zielony wodór, między innymi jako paliwo dla samochodów i autobusów. Grupa wierzy, że to właśnie taki rodzaj pojazdów jest przyszłością motoryzacji, a zielony wodór definiuje jak nowe, zeroemisyjne paliwo.

Zielony wodór można stosować w bardzo wielu gałęziach gospodarki, co przyspieszy redukcję CO2 i innych szkodliwych substancji. Zielony wodór to także nowe zeroemisyjne paliwo przyszłości. Już dziś seryjnie produkowane są samochody wodorowe oraz autobusy. Chcemy budować pełen łańcuch wartości zielonego wodoru: od produkcji w procesie elektrolizy z czystej energii i wody, poprzez magazynowanie i transport, budowę sieci stacji tankowania wodorem, produkcję autobusów aż po jego powszechne stosowanie w Polsce

– przekonuje Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.

Realizując tę strategię, Grupa nabędzie 67% udziałów w zielonych aktywach ZE PAK – spółce PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. za około 0,8 mld PLN.

Do 2026 roku planowane inwestycje w rozwój czystej energii to ok. 5 mld PLN, co pozwoli osiągnąć moce wytwórcze rzędu 1000 MW. Na technologie wodorowe Grupa planuje przeznaczyć ok. 0,5 mld PLN w najbliższych 5 latach.

Nieruchomości i Port Praski

Grupa postanowiła zainwestować również część wolnych środków w nieruchomości i nabędzie udziały w przedsięwzięciu „Port Praski”. Jest to 38 hektarów terenów inwestycyjnych i około 800 tys. m2 zabudowy blisko centrum Warszawy. Grupa chce zainwestować w tę w pełni samowystarczalną dzielnicę, łączącą zabudowę o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Port Praski w wizji Grupy Polsat Plus ma być zielony energetycznie, stąd planowane jest zastosowanie fotowoltaiki i geotermii. Na nabycie udziałów w projekcie „Port Praski” Grupa planuje przeznaczyć ok. 0,9 mld PLN.

Finansowe aspekty strategii Grupy Polsat Plus

Pod względem finansowym strategia Grupy przewiduje wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych, a także budowę pozycji na rynku produkcji czystej energii.

Jeżeli chodzi o nasze nowe obszary działalności, to w obszarze energetyki przewidujemy z tego tytułu uzyskać powtarzalne ok. 500-600 mln rocznie dodatkowego wyniku EBITDA już w roku 2026. Proponujemy również kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej

– powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.

Telekomunikacja i telewizja

Telekomunikacja nadal ma stanowić jeden z filarów działalności Grupy Polsat Plus. Operator chwali się liczbą 20 mln usług, z których korzysta co druga rodzina w Polsce i 70 tysięcy firm. Jednocześnie 2,4 mln to klienci usługi multiplay.

Wskaźnik odejść CHURN w sieci Plus wynosi 6,9%, a operator uznaje to za dowód na wysoką lojalność i satysfakcję klientów. Ważnym elementem w strategii operatora pozostaje dalsza rozbudowa sieci 5G w paśmie 2,6 GHz.

Niezmiennie Grupa Polsat Plus chce też inwestować w usługi telewizyjne i multimedialne. Nadawca może się poszczycić 25% widowni w Polsce, ma 39 polskojęzycznych kanałów TV i 20 mln użytkowników stron internetowych. Treści dostarczane są z wykorzystaniem różnych technologii: IPTV, DTH, OTT, VOD, DVB-T.

Zobacz: Polkomtel łączy się z Aero 2, usługi przechodzą do Plusa. Co się zmieni?

Zobacz: ZE PAK uruchamia największą elektrownię słoneczną w Polsce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus