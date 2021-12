Polkomtel łączy się z Aero 2, usługi przechodzą do Plusa. Co się zmieni?

Polkomtel oficjalnie poinformował o zapowiadanym już wcześniej przejęciu Aero2. Zmiany obejmują także klientów wRodzinie.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami doszło do formalnego połączenia dwóch spółek Grupy Polsat Plus, która już wcześniej miała 100% udziałów w Aero2. Dziś operator poinformował w oficjalnym komunikacie, że spółka Polkomtel połączyła się i przejęła Aero2. W efekcie tych zmian Plus świadczyć będzie teraz wszystkie usługi oferowane do tej pory przez Aero2.

Plus udostępnia Bezpłatny Dostęp do Internetu oraz jest dostawcą usługi internetowej Pakiety Aero. Ich użytkowanie odbywa się na dotychczasowych zasadach i nie wymaga od klientów żadnych dodatkowych czynności.

Warto przypomnieć, że do Aero2 należały następujące bloki częstotliwości:

2x5 MHz z zakresów 900 MHz : 885,1-890,1 MHz oraz 930,1-935,1 MHz — do 31 grudnia 2023 roku,

: 885,1-890,1 MHz oraz 930,1-935,1 MHz — do 31 grudnia 2023 roku, 2x20 MHz zakresów 1800 MHz : 1710,1-1719,9 MHz oraz 1805,1-1814,9 MHz, 1719,9-1720,1 MHz oraz 1814,9-1815,1 MHz i 1720,1-1729,9 MHz oraz 1815,1-1824,9 MHz — do 31 grudnia 2022 roku,

: 1710,1-1719,9 MHz oraz 1805,1-1814,9 MHz, 1719,9-1720,1 MHz oraz 1814,9-1815,1 MHz i 1720,1-1729,9 MHz oraz 1815,1-1824,9 MHz — do 31 grudnia 2022 roku, 50 MHz z zakresu 2600 MHz (TDD): 2570-2620 MHz — do 31 grudnia 2024 roku.

Więcej informacji o Bezpłatnym Dostępie do Internetu i usłudze Pakiety Aero można znaleźć na stronie https://aero2.pl.

wRodzinie u Plusa

Plus świadczy obecnie także usługę telefonii wRodzinie. Dla dotychczasowych klientów korzystających z tej oferty, oprócz zmiany operatora sieci, nic się nie zmieniło. Aplikacja „moje wRodzinie” oraz strona do zarządzania kontem są dostępne dla użytkowników i nadal można korzystać z usługi, a także aktywować pakiety w ramach oferty promocyjnej.

Informacje o telefonii wRodzinie są dostępne na https://wrodzinie.com.pl.

Jak zapowiada operator, klienci korzystający z usług Aero2 zostaną poinformowani o tych zmianach bezpośrednio w odrębnej korespondencji.

