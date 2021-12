Plus zapowiada zmiany w cennikach i usługach. Co nowego?

Polkomtel zapowiada liczne zmiany w cennikach i dostępności usług w Plusie, w abonamencie, ofercie na kartę oraz Plus MIX. Obejma one również Plusha. Wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Nowe ceny w roamingu

Ogłaszane przez Polkomtel nowości są między innymi efektem zmiany ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. W związku z tym na tych obszarach:

obniżona zostanie wysokość dodatkowych opłat wynikająca z polityki uczciwego korzystania za wiadomość MMS do 0,14 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,

wynikająca z za wiadomość do wysłanych wiadomości MMS, obniżona zostanie wysokość analogicznych, dodatkowych opłat za transmisję danych do 14,36 zł za każdy GB ,

, obniżona zostanie wysokość dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu określonych dla danej taryfy limitów danych w roamingu również do 14,36 zł za każdy GB,

pobieranych po przekroczeniu określonych dla danej taryfy w roamingu również do 14,36 zł za każdy GB, podwyższona zostanie wysokość limitów danych w roamingu, zależnie od wybranego planu.

Szczegóły znajdują się w cennikach poszczególnych usług.

Większa dostępność usług

To jednak nie koniec zmian. W abonamencie obniżone zostaną ceny usług, dzięki którym można poznać aktualną wysokość rachunku oraz wykorzystanie pakietów:

Krajowa wiadomość SMS z numeru 2580 – będzie bezpłatna (dotąd 0,29 zł),

– będzie bezpłatna (dotąd 0,29 zł), Połączenie krajowe z numerem 2580 – również ta usługa będzie bezpłatna (dotąd 0,29 zł).

Usługa Połączenie krajowe z numerem 2580 wchodzi do też do cenników kolejnych planów: Plus Stacjonarny 2, Plus Stacjonarny dla Firm 2, Plus Stacjonarny oraz Plus Stacjonarny dla Firm.

Do oferty operatora dodana zostanie również usługa Połączenia do Międzynarodowego Biura Numerów (118 912) obsługiwanego przez Orange Polska, która obejmuje wszystkie cenniki dotyczące połączeń krajowych. Cena za takie połączenie to 2,40 zł za minutę.

Od nowego roku operator wprowadzi również w kolejnych ofertach usługę Połączenia do ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych (biuro numerów Orange Polska – 118 913), a zmiana dotyczy cenników w taryfach: JA + Mix dla Abonentów Plus Mix, MIX X, iPlus na kartę, JA + INTERNET NA KARTĘ. Cena za połączenie to 2,40 zł za minutę.

Jak podkreśla Polkomtel, w przypadku braku akceptacji tych zmian, użytkownikom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do 1 stycznia 2021 r.

Dokumenty uwzględniające wprowadzane zmiany: