Aero2 znika z rynku. Koniec pewnej epoki, czy tylko zmiany formalne?

Aero2, operator kojarzony z Bezpłatnym Internetem, zostanie włączony do Polkomtelu, operatora sieci Plus. Połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym.

Czym tak właściwie jest to Aero2?

Dla typowego Kowalskiego Aero2 to przystępny cenowo operator komórkowy, z legendarną już ofertą Bezpłatnego Internetu (i wcześniejszym BDI) oraz niedrogimi pakietami internetowymi (a przynajmniej w czasie ich debiutu). Operator oferuje pod własną marką nielimitowany i zupełnie bezpłatny dostęp do Internetu o prędkości do 0,5 Mb/s. Dodatkowo spółka udostępnia usługi prepaid dla sieci wRodzinie.

Burzliwa historia i bezcenne zasoby sieciowe

Historia działalności Aero2 jest, co tu dużo mówić, burzliwa. Od NFI Midas, przez głośne fuzje z CenterNetem i Mobylandem i późniejszą fuzję z Midasem, tym już bez "NFI", po uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych. Po drodze jeszcze spółka Aero2 przejęła kontrolę nad Sferią, zyskując dostęp do zasobów pasma 800 MHz, a na koniec w 2016 roku Midasa, ówczesnego właściciela Aero2, przejął Polkomtel.

Przez pewien czas wydawało się, że zależna od Grupy Cyfrowy Polsat (za pośrednictwem Polkomtelu) spółka Aero2 będzie rozwijać niezależne portfolio usług, w tym głosowych w obrębie korzystnej cenowo marki a2mobile. Ta ostatnia została jednak włączona pod koniec 2018 roku do zasobów Premium Mobile (należącego obecnie do Grupy Polsat Plus).

W efekcie dziś Aero2 to pozornie jedynie oferta Bezpłatnego Internetu i usługi dla wRodzinie, a w praktyce — ogrom zasobów sieciowych, wykorzystywanych do świadczenia usług komórkowych HSPA+, LTE i 5G przez Grupę Polsat Plus (dawniej Cyfrowy Polsat).

Aktualnie do Aero2 należą następujące bloki częstotliwości:

2x5 MHz z zakresów 900 MHz : 885,1-890,1 MHz oraz 930,1-935,1 MHz — do 31 grudnia 2023 roku ,

: 885,1-890,1 MHz oraz 930,1-935,1 MHz — , 2x20 MHz zakresów 1800 MHz : 1710,1-1719,9 MHz oraz 1805,1-1814,9 MHz, 1719,9-1720,1 MHz oraz 1814,9-1815,1 MHz i 1720,1-1729,9 MHz oraz 1815,1-1824,9 MHz — do 31 grudnia 2022 roku ,

: 1710,1-1719,9 MHz oraz 1805,1-1814,9 MHz, 1719,9-1720,1 MHz oraz 1814,9-1815,1 MHz i 1720,1-1729,9 MHz oraz 1815,1-1824,9 MHz — , 50 MHz z zakresu 2600 MHz (TDD): 2570-2620 MHz — do 31 grudnia 2024 roku.

Wchłonięcie Aero2 to tylko porządki?

Wchłonięcie przez Polkomtel wartej blisko 231 mln zł spółki Aero2 to prawdopodobnie część realizowanego od początku roku planu uporządkowania struktury spółek w obrębie Grupy Polsat Plus. Jak ogłaszała Grupa, chodzi tutaj przede wszystkim o poprawę efektywności zarządzania finansami, poprzez redukcję zbędnych kosztów i uproszczenie wewnątrzgrupowych przepływów finansowych.

Co warto podkreślić, jeszcze przed ogłoszeniem włączenia spółki Polkomtel miał już 100% udziałów w Aero2 i w pełni kontrolował działania operatora od długiego czasu. Nic nie wskazuje na to, by po zmianach w strukturach firmy miała być jednocześnie wygaszana usługa Bezpłatnego Internetu.

