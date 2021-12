UKE: wielkie porządki w paśmie 2100 MHz. Co na tym zyskają klienci?

Reshuffling, rekonfiguracja sieci, nowe rezerwacje i nowe pozwolenia radiowe – takie działania zapowiada Urząd Komunikacji Elektronicznej, przystępując do wielkich porządków w paśmie 2100 MHz. Efektem tych działań ma być zapewnienie ładu w częstotliwościach oraz zwiększenie ich efektywności.

Jacek Oko, Prezes UKE, przedstawił na blogu urzędu plan działań związanych z porządkowaniem pasma 2100 MHz FDD wykorzystywanego przez czterech operatorów komórkowych w Polsce.

Cały proces umożliwi operatorom dopełnienie zasobów w sparowanych blokach FDD z 14,8 do 15 MHz. Jednocześnie, wraz z reorganizacją pasma, prowadzone będą postępowania w sprawie rezerwacji częstotliwości 2100 MHz, kończących się na przełomie lat 2022 i 2023, na kolejny 15-letni okres.

Jak wyjaśnia Jacek Oko, wbrew pozorom nie jest to prosty proces i składa się z kilku etapów. Będzie sporym wyzwaniem zarówno dla regulatora, jak i operatorów.

Pierwszy etap – reshuffling

Aktualny stan rozdysponowania pasma 2100 MHz wygląda następująco:

UKE podaje, że czterej operatorzy, na mocy obowiązujących przepisów, otrzymali właśnie zawiadomienie o wszczęciu z urzędu procesu reshufflingu dla pasma 2100 MHz. Docelowy stan, uzgodniony na spotkaniu roboczym z operatorami będzie wyglądał następująco:

Wszystkie niesparowane bloki 5 MHz należące do operatorów zostaną przesunięte w lewo o 100 kHz. Blok 14,8 MHz (FDD) należący do Orange zostanie przesunięty w lewo o 400 MHz, blok T-Mobile o 200 kHz w lewo, blok P4 o 200 kHz w prawo, natomiast blok Polkomtela pozostanie na swoim miejscu.

Co to da? W wyniku dokonanych zmian rezerwacji bloki FDD zostaną ułożone tak, aby przy każdym pozostało z lewej i prawej po 100 kHz wolnego pasma. Według wyjaśnień UKE jest to najlepsze ułożenie pod kątem rekonfiguracji sieci, co nabierze znaczenia po decyzjach dających telekomom dostęp do pełnych 15 MHz.

Drugi etap – rekonfiguracja i pozwolenia

Urząd Komunikacji Elektronicznej szacuje, że decyzje reshufflingowe zostaną wydane na początku marca 2022 roku. Telekomy będą miały 90 dni na przygotowanie się do nowej aranżacji pasma. W tym czasie operatorzy powinni zaplanować sprawną rekonfigurację swojej sieci, a UKE – wydanie ponad 30 tys. decyzji w sprawie pozwoleń radiowych oraz zmiany wpisów do rejestru urządzeń.

Formalności są konieczne, ponieważ zmieni się zakres pasm używanych przez stacje bazowe każdego z operatorów. Będzie to bardzo duże wyzwanie pod względem technicznym (dla operatorów) i administracyjnym (dla operatorów składających wnioski i urzędu je przetwarzającego).

Trzeci etap – nowe rezerwacje

Po zakończeniu reshufflingu, w marcu 2022 roku, rozpocznie się proces konsultacji decyzji ws. dokonania rezerwacji z pasma 2100 MHz na kolejny okres. Etap ten potrwa minimum 30 dni, a decyzje będą mogły być wydane w maju 2022 roku.

Jak zaznacza Jacek Oko, oprócz pasma FDD (dwóch sparowanych bloków po 14,8 MHz), operatorzy posiadają także pasmo TDD (5 MHz niesparowane). Częstotliwości te były początkowo przewidywane jako częstotliwości, na których możliwe będzie świadczenie usług szerokopasmowych. Jednak dotychczas nie wypracowano rozwiązań technicznych pozwalających na ich efektywne wykorzystywanie. Zakres ten pozostaje niewykorzystywany komercyjnie w Europie i Polsce i nie zapowiada się na zmianę tego stanu rzeczy.

UKE wyjaśnię też, że zgodnie z decyzją harmonizacyjną Komisji Europejskiej z 28 września 2021 roku, częstotliwości należące teraz do Polkomtela i P4 zostały przeznaczone na potrzeby kolejowego systemu ruchomej łączności radiowej. Zasoby te muszą być udostępnione przez państwa członkowskie na zasadzie braku wyłączności nie później niż 1 stycznia 2025 roku.

Czwarty etap – dodatkowe rezerwacje

Po zakończeniu trzech pierwszych etapów otworzy się możliwość dopełnienia posiadanych przez operatorów zasobów w blokach FDD z 14,8 do 15 MHz. Po rozpatrzeniu wniosków operatorów UKE planuje wydanie stosownych decyzji w 2022 roku. Decyzje dokonujące rezerwacji w sumie 200 kHz sparowanego bloku będą wydane na okres wskazany w decyzjach dokonujących głównej rezerwacji na kolejny okres.

Piąty etap – decyzje i wpisy do rejestru

Po wydaniu decyzji dokonujących rezerwacji z pasma 2100 MHz na kolejny okres niezbędne będzie ponowne wydanie ponad 30 tysięcy decyzji ws. pozwoleń radiowych oraz zmiany wpisów do rejestru urządzeń.

Po co to wszystko?

Cała operacja ma na celu lepsze zagospodarowanie pasma i zwiększenie efektywności wykorzystywanych częstotliwości 2100 MHz. Na tym jednak nie koniec – reshuffling pasma 2100 MHz będzie dla regulatora i operatorów poligonem testowym dla podobnych porządków w innych pasmach.

Będzie swoistym „przetarciem szklaków” i sprawdzeniem całego procesu w praktyce przy wieloetapowym, lecz stosunkowo prostym scenariuszu. Po to, aby operatorzy mogli efektywniej wykorzystywać częstotliwości, a klienci cieszyli się wyższymi przepływnościami

– wyjaśnia Jacek Oko, prezes UKE.

Źródło zdjęć: Urząd Komunikacji Elektronicznej, Shutterstock

Źródło tekstu: Urząd Komunikacji Elektronicznej