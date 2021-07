Play złożyło ofertę kupna UPC Polska. Na stole kilka miliardów zł

Grupa Iliad, do której należy sieć Play, złożyła ofertę kupna UPC Polska. Ta opiewa na kwotę 7,3 mld zł.

Grupa Iliad, do której należy między innymi sieć Play, poinformowała o złożeniu oferty kupna UPC Polska. Jest to na razie wstępna i niewiążąca oferta, ale firma chciałaby od razu przejąć 100 procent udziałów w dostawcy telewizji oraz internetu stacjonarnego. Propozycja opiewa na 7,3 mld zł i bazuje na wartości EBITDA za rok 2021, która jest szacowana na 782 mln zł.

Play kupi UPC Polska?

Niedawno otrzymaliśmy niewiążącą ofertę od Iliad dotyczącą nabycia 100 proc. naszej działalności UPC Polska po cenie równej 9,3-krotności skorygowanej EBITDA prognozowanej na 2021 rok, co odzwierciedla wartość przedsiębiorstwa wynoszącą 7,3 mld zł.

- czytamy w komunikacie Liberty Global.

Przejęcie UPC Polska miałoby sporo sensu dla sieci Play. Ta nie ma w swojej ofercie własnego internetu stacjonarnego, nie mówiąc już o światłowodach. Na tym polu marka współpracuje z Vectrą, ale wiadomo, że docelowym planem jest stworzenie własnej infrastruktury. To zajęłoby wiele lat, więc łatwiejsze jest przejęcie już istniejącej firmy. Kupienie UPC Polska poszerzyłoby ofertę operatora właśnie o te usługi i pozwoliłoby rywalizować z Orange. Aktualnie z oferty UPC Polska korzysta około 1,5 mln klientów.

Grupa Iliad podkreśla, że złożona oferta jest wstępna i niewiążąca. Na razie trwają rozmowy między stronami, ale ich wynik nie jest jeszcze znany. Jeśli strony dojdą do porozumienia, to zostanie to zakomunikowane w późniejszym terminie.

Źródło zdjęć: UPC Polska

Źródło tekstu: Bankier,