Wyniki Orange po 2Q2021: wzrost przychodów, większa liczba klientów, więcej światłowodu

Orange Polska podał wyniki za drugi kwartał 2021 r. Operator informuje o wzroście przychodów – o 4,5 % w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Zwiększyła się liczba użytkowników wszystkich kluczowych usług Orange – przybyło m.in. 48 tysięcy klientów światłowodu oraz 83 tysiące klientów abonamentowych głosowych usług mobilnych.

Drugi kwartał to przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe, które są efektem zarówno rosnącej liczby klientów naszych usług, jak i konsekwentnej realizacji naszej filozofii „więcej za więcej” w relacji z klientami. Był to też czas luzowania ograniczeń związanych z pandemią i otwierania się kolejnych branż, które przez wiele miesięcy były niedostępne. Widzimy, że klienci w naturalny sposób koncentrowali swoją uwagę właśnie na takich usługach, co przełożyło się na mniejszy ruch na rynku telekomunikacyjnym. Po zakończeniu sezonu wakacyjnego, na jesieni, spodziewamy się powrotu ożywienia na naszym rynku

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska.

Dobre wyniki komercyjne

W drugim kwartale przybyło 14 tys. klientów konwergentnych pakietów Orange Love, łącznie z konwergencji korzysta ponad 1,5 mln klientów indywidualnych, o 8% więcej rok do roku. Spośród klientów stacjonarnego internetu 66% ma cały pakiet usług dla domu od Orange. Rok wcześniej ten wskaźnik wynosił 63%. Coraz więcej użytkowników Orange Love ma światłowód, wybiera wyższe prędkości i dokupuje usługi telewizyjne, co przekłada się m.in. na wzrost przychodów na jednego klienta z konwergencji: na koniec czerwca ARPO wynosiło już ponad 111 zł.

Ze światłowodu korzysta już 827 tys. klientów - 36% więcej niż przed rokiem. W samym drugim kwartale przybyło 48 tys. użytkowników. Klienci światłowodu stanowią już 30% użytkowników usług stacjonarnego internetu Orange. Zwiększył się tez zasięg sieci światłowodowej – obejmuje już 5,4 mln gospodarstw domowych, czyli o ponad 200 tys. więcej niż na koniec pierwszego kwartału tego roku.

O 83 tys. wzrosła liczba klientów abonamentowych mobilnych usług głosowych. Na koniec czerwca było ich 8,266 mln (w poprzednim kwartale 8,183 mln). Z pre-paida korzystało na koniec czerwca 4,855 mln klientów (wzrost kwartalny z 4,783 mln). Łączna liczba kart SIM w usługach telefonii komórkowej (z M2M włącznie) wynosi 16,047 mln (poprzedni kwartał: 15,800 mln).

Wzrosło także ARPO z tych usług – w przypadku wszystkich usług komórkowych wynosi 20,1 zł, z tego w abonamencie (bez M2M) 26 zł, a w pre-paidzie – 12,6 zł. Operator przekonuje, że wzrosty to efekt strategii „więcej za więcej”, ale też częściowego powrotu do korzystania przez klientów z roamingu, który nastąpił wraz ze znoszeniem ograniczeń w podróżowaniu.

Kluczowe wskaźniki finansowe

Przychody Orange Polska wzrosły w drugim kwartale 2021 r. o 4,5% rok do roku. Operator wyjaśnia, że na ten wynik wpłynęło kilka czynników: o niemal 7% wzrosły przychody z kluczowych usług, czyli konwergencji, usług mobilnych oraz stacjonarnego internetu.

Na rynku usług dla biznesu był to kolejny kwartał wzrostu w usługach IT i integratorskich: przychody były wyższe o 13% rok do roku, głównie za sprawą wyniku spółki Craftware, włączonej do Grupy Orange pod koniec 2020 r. W porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku, kiedy za sprawą pandemii popyt na urządzenia mocno wyhamował, o 7% wzrosły także przychody ze sprzedaży sprzętu. Pozostałe przychody wzrosły aż o 42% rok do roku, głównie za sprawą przychodów z odsprzedaży energii.

Firma osiągnęła też dobry wynik EBITDAaL. Rentowność operacyjna była o niemal 4% wyższa rok do roku.

Wyniki za 1Q2021 na tle poprzednich lat

Kluczowe wskaźniki KPI (w mln) 2Q2020 2Q2021 Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM) 15,487 16,047 postpaid 10,504 11,192 prepaid 4,982 4,855 Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2,638 2,719 Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2,998 2,782 Internet mobilny 0,806 0,705 M2M 1,823 2,221 Liczba klientów usług TV 0,996 1,018 Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych 1,410 1,517

Prepaid Postpaid Razem Ogółem W tym biznes 1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612 2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757 3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758 4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895 1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886 2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947 3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126 4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325 1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395 2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461 3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591 4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629 1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518 2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587 3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693 4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906 1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264 2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696 3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394 4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990 1Q17 5,820 9,452 bd 15,272 2Q17 4,983 9,573 bd 14,555 3Q17 4,696 9,662 bd 14,358 4Q17 4,698 9,726 bd 14,424 1Q18 4,621 9,747 bd 14,368 2Q18 4,694 9,790 bd 14,484 3Q18 4,761 9,853 bd 14,614 4Q18 4,883 9,922 bd 14,805 1Q19 4,867 9,970 bd 14,837 2Q19 4,924 10,040 bd 14,964 3Q19 5.012 10,128 bd 15,140 4Q19 5,047 10,237 bd 15,284 1Q20 5,095 10,342 bd 15,436 2Q20 4,982 10,504 bd 15,487 3Q20 4,920 10,749 bd 15,669 4Q20 4,860 10,892 bd 15,752 1Q21 4,783 11,017 bd 15,800 2Q21 4,855 11,192 bd 16,047

Liczba smartfonów (mln) Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)* 1Q12 2,256 0,800 2Q12 2,574 0,848 3Q12 2,887 0,907 4Q12 3,262 0,985 1Q13 3,384 1,043 2Q13 3,526 1,079 3Q13 3,613 1,120 4Q13 3,804 1,165 1Q14 3,920 1,233 2Q14 4,044 1,319 3Q14 4,284 1,413 4Q14 4,581 1,521 1Q15 4,768 1,598 2Q15 4,965 1,700 3Q15 5,256 1,813 4Q15 5,470 2,012 1Q16 5,809 2,229 2Q16 5,996 2,473 3Q16 6,057 2,615 4Q16 6,291 2,666 1Q17 6,312 2,703 2Q17 6,441 2,788 3Q17 6,552 2,839 4Q17 6,744 2,889 1Q18 6,886 2,912 2Q18 7,006 2,934 3Q18 7,223 2,959 4Q18 7,447 2,967 1Q19 7,521 2,974 2Q19 7,658 2,994 3Q19 7,778 3,030 4Q19 7,857 3,075 1Q20 7,857 3,124 2Q20 7,907 3,232 3Q20 8,112 3,378 4Q20 8,158 3,425 1Q21 b.d. 3,461 2Q21 b.d. 3,551

* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem Głosowe Internet Razem 1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0 2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2 3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1 4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9 1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8 2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5 3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5 4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0 1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9 2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7 3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7 4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9 1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0 2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1 3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3 4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0 1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5 2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3 3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9 4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8 1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6 2Q21 27,7 12,3 26,0 12,6 20,1

Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Hurtowe usługi komórkowe 1Q16 123,5 bd bd 5,3 2Q16 121,6 bd bd 5,3 3Q16 119,8 bd bd 5,3 4Q16 116,5 bd bd 5,9 1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0 2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7 3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3 4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7 1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2 2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6 3Q18 103,0 36,9 56,6 7,6 4Q18 101,9 36,7 56,3 7,6 1Q19 101,4 36,0 55,5 7,1 2Q19 101,9 36,2 54,9 7,5 3Q19 103,4 36,2 55,2 7,4 4Q19 102,8 36,3 56,0 7,5 1Q20 104,8 36,5 56,7 8.0 2Q20 105,4 37,4 58,0 8,4 3Q20 105,5 36,8 58,7 7,9 4Q20 107,1 37,3 58,7 8,7 1Q21 109,6 37,1 58,8 8,1 2Q21 111,4 37,0 59,2 8,5

CHURN (wskaźnik odejść)

Prepaid Postpaid 1Q12 16,7% 3,9% 2Q12 16,8% 3,4% 3Q12 17,2% 3,5% 4Q12 15,0% 3,4% 1Q13 15,5% 3,7% 2Q13 15,1% 3,6% 3Q13 14,6% 3,3% 4Q13 14,8% 3,4% 1Q14 14,9% 3,4% 2Q14 14,9% 3,3% 3Q14 16,4% 3,4% 4Q14 16,8% 3,5% 1Q15 16,7% 3,7% 2Q15 16,1% 3,2% 3Q15 17,0% 3,0% 4Q15 16,9% 3,0% 1Q16 15,7% 3,0% 2Q16 15,2% 2,8% 3Q16 16,8% 2,7% 4Q16 18,1% 2,8% 1Q17 21,3% 3,1% 2Q17 25,0% 2,8% 3Q17 17,5% 2,9% 4Q17 10,9% 3,2% 1Q18 14,6% 3,1% 2Q18 11,3% 2,7% 3Q18 10,4% 2,8% 4Q18 8,9% 2,8% 1Q19 10,8% 2,8% 2Q19 10,2% 2,5% 3Q19 10,7% 2,4% 4Q19 10,2% 2,8% 1Q20 9,1% 2,5% 2Q20 10,4% 2,1% 3Q20 11,4% 2,2% 4Q20 10,7% 2,3% 1Q21 10,8% 2,3% 2Q21 9,1% 1,9%



