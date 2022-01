Przenoszenie numerów w 2021 roku: Orange i T-Mobile na plusie, Plus i Play na minusie

W 2021 roku w Polsce przeniesiono z sieci do sieci ponad 1,4 miliona numerów komórkowych. W Wielkiej Czwórce najwięcej zyskał Orange, choć nie jest on zwycięzcą rankingu uwzględniającego wszystkich operatorów. Największy minus

Przenoszenie numerów w liczbach

W całym 2021 roku sieć zmieniło łącznie 1 420 570 numery (+0,56% rok do roku), najwięcej w lutym – 142 763, a najmniej w czerwcu – 279 884. Statystycznie daje nam to średnio 118 380 numerów miesięcznie, 3 892 dziennie, 162 numery co godzinę i 2,7 numeru na minutę.

W4: Orange z największym plusem, Play z największym minusem

W 2021 roku nastąpiła zmiana lidera przenośności numerów w największych sieciach działających w Polsce. Lider 2020 roku, Plus, spadł na trzecie miejsce ze sporą stratą netto (ponad 52 tys. numerów), natomiast pierwsze miejsce należy do sieci Orange, który zyskał prawie 30 tysięcy numerów. Raczej nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że największym przegranym roku w tej kategorii jest Play. Sumarycznie z fioletowej sieci wyprowadzono ponad 133 tysiące numerów.

Sieć Oddał Udział oddań Przyjął Udział przyjęć Bilans Orange 335 468 23,62% 365 406 25,72% +29 938 Play 436 410 30,72% 302 956 21,33% -133 454 Plus 322 161 22,68% 269 523 18,97% -52 638 T-Mobile 245 106 17,25% 262 946 18,51% +17,840 Suma 1 339 145 94,27% 1 200 831 84,53% -138 314



Premium Mobile i UPC z dużym zyskiem netto

W 2021 roku Wielka Czwórka straciła łącznie ponad 138 tysięcy numerów. To co prawda o prawie 18% mniej niż rok wcześniej, ale wciąż dużo. Do kogo te numery trafiły? Z raportu UKE za cały ubiegły rok wynika, że przede wszystkim do Premium Mobile (34299) oraz UPC (29379). Dużo zyskali również: Vectra, Mobile Vikings, Otvarta oraz Netia. Szczegóły poniżej.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: UKE