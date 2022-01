Plus stracił więcej numerów niż Play. Raport przenośności numerów w 4Q2021

W czwartym kwartale 2021 roku przeniesiono w Polsce ponad 370 tysięcy numerów. Sumarycznie najwięcej ich zyskały sieci Premium Mobile, UPC oraz T-Mobile. Na największym minusie kwartał skończył Plus, który w tym niechlubnym zestawieniu przegonił sieć Play.

W ostatnim kwartale 2021 roku Polacy przenieśli 371 657 numerów komórkowych. Najwięcej ich było w grudniu – 129 238. Dniem, w którym najwięcej numerów zmieniło przynależność sieciową, była niedziela 31 października 2021 roku – 15515. Najmniej numerów przeniesiono 12 grudnia – 1932.

Play już nie stracił najwięcej

Kiedyś przez wiele kwartałów raporty przenośności numerów w sieciach komórkowych były pod pewnymi względami podobne. Wynikało z nich, ze Plus zyskał najwięcej, a Play najwięcej stracił. Sytuacja się teraz zmieniła i według raportu UKE za 4Q2021 to właśnie Plus stracił sumarycznie najwięcej numerów, ponad 28 tysięcy. Play spadł w tym negatywnym rankingu na drugą pozycję, tracąc prawie 18 tysięcy numerów. W Wielkiej Czwórce powody do zadowolenia ma T-Mobile, który zyskał niemal 15 tysięcy numerów. Szczegóły w tabeli poniżej.

Operator Oddał Udział oddań Przyjął Udział przyjęć Bilans Orange 94 856 25,52% 94 368 25,39% -488 Play 102 980 27,71% 85 148 22,91% -17 832 Plus 91 949 24,74% 63 751 17,15% -28 198 T-Mobile 60 515 16,28% 75 469 20,31% +14 954 RAZEM 350 300 94,25% 318 736 85,76% -31 564

W czwartym kwartale 2021 roku sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile straciły łącznie prawie 31,6 tys. numerów.

Premium Mobile i UPC znowu z największym zyskiem

Biorąc pod uwagę wszystkich operatorów komórkowych, które obejmuje najnowszy raport UKE, największy zysk netto osiągnął Premium Mobile – 34,3 tysiąca. Niewiele gorzej poszło UPC – 29,4 tys. numerów na plusie. Duży zysk netto w liczbie numerów miały też: Mobile Vikings (+13 tys.), Vectra (+13 tys.) i Otvarta (+12 tys.).

Źródło zdjęć: Shutterstock, UKE

Źródło tekstu: UKE