Orange ma już milion klientów światłowodów

Orange Polska chwali się osiągnięciem kolejnego kamienia milowego. Z pomarańczowej sieci światłowodowej korzysta już milion klientów.

Szybki Internet światłowodowy cieszy się w Polsce coraz większym powodzeniem, o ile jest się szczęśliwcem, który ma do niego dostęp. Orange Światłowód na przykład dociera do ponad 5,8 miliona gospodarstw domowych. A ilu klientów z tego korzysta? Pomarańczowy operator chwali się, że jest ich już łącznie milion (wraz z klientami innych operatorów). To ładna, okrągła liczba.

Jednak gdy porównamy milion klientów oraz 5,8 mln gospodarstw w zasięgu, mamy wykorzystanie potencjału na poziomie zaledwie 17,2%. A to wszystko w sytuacji, gdy jest wielu użytkowników, którzy chcieliby z Internetu światłowodowego korzystać, ale nie mogą.

Zobacz: Światłowód Inwestycje połączy z Internetem klientów Grupy Polsat Plus

Zobacz: Orange Światłowód w Tucznie tylko dla wybranych

Jak łatwo się domyślić, zdecydowana większość z miliona klientów korzystających z pomarańczowego światłowodu to abonenci Orange Polska. Około 50 tysięcy osób to klienci innych operatorów, którzy świadczą swoje usługi na bazie infrastruktury Orange.

Dostępność światłowodu rośnie

Czytając kolejne wiadomości na temat wzrostu zasięgu sieci światłowodowej można pomyśleć, że Orange robi kawał dobrej roboty. I w zasadzie tak jest, szczególnie gdy uwzględnimy, że pomarańczowy operator zainwestował od 2015 roku prawie 4 miliardy złotych na rozbudowę tej sieci.

Zasięg Orange Światłowodu to zarówno sieć wybudowana przez operatora, jak i łącza dostępne dzięki współpracy z kilkudziesięcioma firmami posiadającymi sieci FTTH. Z drugiej strony, wybudowane przez Orange światłowody są udostępniane na rynku hurtowym innym operatorom. Rozwój współpracy międzyoperatorskiej to istotny element ogłoszonej w ubiegłym roku strategii .Grow. Ambicją Orange Polska jest sześciokrotny wzrost liczby hurtowych klientów światłowodowych do końca roku 2024. Dalsze zwiększanie dostępności usług światłowodowych będzie realizowane głównie w oparciu o współpracę z innymi operatorami, w tym z operatorem hurtowym Światłowód Inwestycje.

Zobacz: Orange: przybywa światłowodów. Operator ujawnia, jaki zrobił zasięg w POPC

Zobacz: Orange prezentuje raport „Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce”

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Orange