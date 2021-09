Orange Światłowód w Tucznie tylko dla wybranych

Do dosyć absurdalnej i niepokojącej sytuacji doszło we wsi Tuczno w województwie lubuskim, o czym poinformował oddział TVP3 z Gorzowa Wielkopolskiego. W miejscowości tej dumnie wisi wielki baner, według którego jest tam pomarańczowy światłowód.

– informuje Orange Polska na banerze

Jak się okazuje, baner mówi prawdę. Światłowody są i umożliwiają korzystanie z szybkiego Internetu, jednak nie koniecznie tym, którzy by chcieli z niego skorzystać.

– informuje TVP3 Gorzów Wielkopolski

W relacji pojawia się wypowiedź mieszkanki Tuczna, która twierdzi, że ani ona, ani inni mieszkańcy z jej ulicy nie wiedzieli o tym, że światłowodowa inwestycja będzie realizowana. Podobno była tworzona lista chętnych, ale nikt jej nigdy nie widział. Efekt jest taki, że osoby, które chciałyby skorzystać z szybkiego Internetu światłowodowego, nie mają takiej możliwości, a osoby, którym nie jest on potrzebny, mogą się podłączyć.

Absurdalny okazał się między innymi przypadek Marka Borkowskiego, sołtysa Tuczna.

Nikt nic nie wie, nikt się nic nie dowiedział, bo jak dzwonimy do Orange z zamówieniem (ja już składałem skargi wiele razy i było to odnotowane) , nawet odpowiedzi nie dostaliśmy na to, dlaczego i co to jest zrobione, kto tak zrobił.