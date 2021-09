JAMBOX mobile startuje z jesiennym GruboBraniem

JAMBOX mobile przygotował dla swoich klientów nową, jesienną promocję. GruboBranie to podwójne pakiety gigabajtów, z której można skorzystać do 30 listopada tego roku.

Jesienna promocja GruboBranie w JAMBOX mobile polega na podwojeniu gigabajtów do wykorzystania w ramach podstawowego pakietu danych. Dodatkowo każdy, kto do 30 listopada 2021 roku zamówi jeden z sześciu pakietów oferowanych przez JAMBOX mobile, zapłaci abonament obniżony o 5 złotych, przez cały okres trwania umowy.

JAMBOX mobile to rozmowy, SMS-y, MMS-y i transmisja danych z każdego miejsca na świecie. Usługa działa na infrastrukturze sieci Plus. Jak zapewnia JAMBOX, plany taryfowe zostały dostosowane do potrzeb wymagających abonentów. Oferta obejmuje zarówno pełne pakiety usług, jak i samodzielne pakiety transmisji danych. A to wszystko już od 14,90 złotych miesięcznie.

JAMBOX mobile to atrakcyjne ceny pakietów, roaming w cenie usługi i dostęp do technologii 5G z szybkością do 600 Mb/s, w której zasięgu znajduje się 13 milionów mieszkańców Polski.

Więcej informacji dotyczących promocji i usługi JAMBOX mobile można znaleźć na stronie www.jambox.pl/mobile oraz u lokalnych operatorów ISP.

Źródło zdjęć: JAMBOX

Źródło tekstu: JAMBOX