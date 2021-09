SmartDOM to giga oferta sieci Plus dla klientów Polsat Box

Ruszyła nowa kampania Wybierz swoje wszystko, skierowana do klientów Polsat Box w ramach programu smartDOM. Dotyczy ona giga oferty Plusa ze smartfonami w atrakcyjnych cenach.

Giga oferta Plusa dla klientów Polsat Box to nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz pakiet danych o wielkości 30 GB za 30 zł miesięcznie. Do tego można dokupić nowoczesne telefony 5G w atrakcyjnej cenie. Do wyboru jest jest Samsung Galaxy A52s 5G oraz Oppo Reno5 Z 5G.

Zobacz: Polsat Go i Polsat Box Go – najlepsza rozrywka na wyciągnięcie ręki

Zobacz: Plus nadal będzie wspierał polską siatkówkę

Ofertę wspierają dwa 30-sekundowe spoty telewizyjne, zrealizowane we współpracy z agencją Freundschaft (wcześniej Scholz&Friends). Można je oglądać w kanałach głównych i tematycznych Polsatu i TVN. Kampania prowadzona jest także w stacjach radiowych i online. W rolach głównych występują Sanah i Antoni Królikowski, którzy z radością witają nowych sąsiadów, posiadających bogatą ofertę programową Polsat Box, a także zachęcają ich do skorzystania z atrakcyjnej oferty sieci Plus.

Kampania skierowana jest zarówno do obecnych, jak i nowych abonentów Polsat Box. Pokazuje możliwość uzyskania dodatkowych oszczędności, dzięki połączeniu kilku produktów i ofert dostępnych w Grupie Polsat Plus.

Zobacz: Orange Flex rozdaje darmowe gigabajty za polecanie oferty

Zobacz: T-Mobile ma prawdziwie nielimitowany Internet dla firmy w MagentaBIZNES

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grupa Polsat Plus

Źródło tekstu: Grupa Polsat Plus