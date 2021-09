Polsat Go i Polsat Box Go – najlepsza rozrywka na wyciągnięcie ręki

Najnowsze filmy i seriale, także przed premierą w TV oraz olbrzymia dawka sportowych emocji – wszystko to można znaleźć w Polsat Box Go, czyli nowej odsłonie popularnych platform streamingowych – Ipli i Cyfrowego Polsatu GO. Kultowe filmy i seriale, najświeższe wiadomości z kraju i ze świata oraz programy dla każdego – widzowie znajdą na zupełnie nowej, bezpłatnej platformie Polsat Go.

Trzeba przyznać, że pod wieloma względami żyjemy w fajnych czasach. Kiedyś przegapienie odcinka ulubionego serialu oznaczało, że przegapiliśmy go bezpowrotnie – zostawała wyłącznie modlitwa do telewizyjnych bogów o szybką powtórkę. Nieraz musieliśmy podejmować trudne decyzje, czy obejrzeć długo wyczekiwany film, czy mecz reprezentacji albo bezwiednie skakać po kanałach, bo akurat trafiliśmy na godzinę, kiedy nic ciekawego nie leciało. Eh, pomyśleć, że jeszcze kilkanaście lat temu musieliśmy się męczyć z tyloma problemami…

No właśnie, „musieliśmy”, bo dziś większość z nich rozwiązały serwisy streamingowe. Dzięki temu możemy oglądać co chcemy i kiedy chcemy – wystarczy, że mamy dostęp do Internetu, a ulubione treści są na wyciągnięcie ręki.

A piszę o tym wszystkim nie bez powodu, bowiem na polskim rynku pojawiły się niedawno dwie nowe usługi streamingowe: Polsat Go i Polsat Box Go. Co mają do zaoferowania i dlaczego warto się nimi zainteresować?

Polsat Go – ulubione treści za darmo i dla każdego

Mamy 2021 rok, więc chyba każdy zdążył się już przyzwyczaić do tego, że dostęp do najlepszych filmów i seriali mamy na wyciągnięcie ręki. Wszystko za sprawą serwisów streamingowych, które szturmem podbiły rynek (a przy okazji także nasze serca). Jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że za możliwość swobodnego oglądania ulubionych programów trzeba tych kilka złotych zapłacić. Ale czy nie byłoby fajniej, gdyby te pieniądze mogły jednak zostać w naszej kieszeni? Myślę, że odpowiedź jest oczywista.



A piszę o tym nie bez powodu, bo tak się składa, że z Polsat Go otrzymujemy dostęp do bogatej biblioteki treści zupełnie za darmo. Wystarczy założyć konto i raz na jakiś czas obejrzeć reklamę, żeby cieszyć się godzinami filmów i programów rozrywkowych dostępnych na platformie.

A zdecydowanie jest co oglądać! W katalogu Polsat Go znajdziemy przede wszystkim najlepsze seriale i programy rozrywkowe znane z anteny telewizji Polsat. Czekają więc najnowsze odcinki m.in. Przyjaciółek albo Komisarz Mamy, a także klasyków, takich jak Miodowe lata czy Świat według Kiepskich. Na łamach platformy dostępne są również filmy pełnometrażowe, w tym kultowe polskie produkcje pokroju Seksmisji oraz Samych swoich.

Oczywiście katalog Polsat Go to nie tylko filmy pełnometrażowe i seriale, ale również programy rozrywkowe (np. Taniec z gwiazdami) czy kanały informacyjne. Szczególnie na te ostatnie warto zwrócić uwagę, bo stanowią coś, czego w ofercie innych serwisów VoD zwykle nie uświadczymy, a to dzięki nim Polsat Go staje się świetnym uzupełnieniem tradycyjnej telewizji.

Polsat Box Go – rozrywka na światowym poziomie

Pewnie każdy z Was miał kiedyś okazję korzystać z Ipli. Popularny serwis VoD, w swojej płatnej odsłonie, zmienił w tym roku nazwę, przekształcając się w Polsat Box Go. Nie zmieniło się natomiast jedno: w ofercie platformy znajdziemy całą masę treści rozrywkowych na absolutnie najwyższym poziomie.

Czym w takim razie wyróżnia się katalog Polsat Box Go? Chociażby obecnością filmów i seriali premium, których nie znajdziemy na darmowym Polsat Go. Mowa tu zarówno o autorskich produkcjach telewizji Polsat (np. seriale kryminalne Układ, Osaczony oraz Cień), ale i kultowych serialach zagranicznych (np. The Walking Dead) czy kinowych hitach (np. Parasite, Bodyguard Zawodowiec czy Ślicznotki). Te ostatnie oferowane są w rozdzielczości nawet 4K, a więc podczas seansu będziemy mogli cieszyć się najwyższą jakością obrazu, która powinna zadowolić nawet najbardziej wybrednych kinomanów. Wreszcie nie należy zapominać, że w ramach Polsat Box Go możemy również wykupić pakiet Polsat Box Go HBO z dostępem do pełnej biblioteki tego producenta, a wraz z nią największych hitów prosto ze srebrnego ekranu (np. Jojo Rabbit, Aquaman czy cyklu przygód o Jamesie Bondzie), oraz kultowych seriali, takich jak Przyjaciele czy Rick i Morty.

Ale nie samymi filmami człowiek żyje – i bardzo dobrze, bo w pakiecie Polsat Box Go Sport znajdziemy też coś dla fanów sportowych emocji. Na miłośników piłki nożnej czekają m.in. wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA (wybrane spotkania w jakości 4K), PKO BP Ekstraklasy, Fortuna 1 Ligi, Eliminacji MŚ 2022, a także rozgrywki Fortuna Pucharu Polski, LaLiga Santander, Seria A Tim czy Ligue 1 Uber Eats. Coś dla siebie znajdą również pasjonaci sportów walki, kolarstwa, snookera czy siatkówki, a i fani innych dyscyplin nie powinni mieć powodów do narzekania.



No i rzecz dla wielu być może najważniejsza – oglądając materiały w serwisie Polsat Box Go nie musimy przejmować się żadnymi reklamami.

Polsat Box Go – pakiet dla każdego

Wszystkie te dobrodziejstwa oferowane są w formie wygodnych pakietów. Zadbano o to, by znalazło się tu coś dla każdego i na każdą kieszeń:

Polsat Box Go Premium (30 zł / 30 dni) – olbrzymi wybór filmów i seriali dla domowych kinomanów, a także bogaty wybór kanałów telewizyjnych dostępnych przez Internet,

(30 zł / 30 dni) – olbrzymi wybór filmów i seriali dla domowych kinomanów, a także bogaty wybór kanałów telewizyjnych dostępnych przez Internet, Polsat Box Go Sport (40 zł / 30 dni) – dostęp do najlepszych sportowych kanałów i wszystkich najważniejszych rozgrywek,

(40 zł / 30 dni) – dostęp do najlepszych sportowych kanałów i wszystkich najważniejszych rozgrywek, Polsat Box Go HBO (25 zł / 30 dni) – bogata kolekcja filmów i seriali prosto z anteny HBO,

(25 zł / 30 dni) – bogata kolekcja filmów i seriali prosto z anteny HBO, Pakiet Polonia – dostęp do bogatej kolekcja polskich seriali i wydarzeń sportowych prosto z ramówki telewizji Polsat gdziekolwiek jesteś – także za granicą!

Nie będziemy jednak za długo opowiadać o tym, co mają do zaoferowania serwisy streamingowe Grupy Polsat Plus, skoro można się o tym przekonać na własnej skórze. Linki do obydwu serwisów znajdziecie poniżej.

Materiał powstał we współpracy z Grupą Polsat Plus

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pexels, Polsat

Źródło tekstu: własne