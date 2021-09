Orange Flex rozdaje darmowe gigabajty za polecanie oferty

Orange Flex świętuje 2 lata programu Polecaj – Zarabiaj. Z tej okazji przyszedł czas na małe podsumowanie oraz niespodziankę dla tych, którzy polecają ofertę i aplikację Flex.

Rekordy w Polecaj – Zarabiaj

Obecnie 14% użytkowników aplikacji Orange Flex poleciło ofertę swoim bliskim i znajomym przy użyciu kodu polecającego. Średnio jeden użytkownik polecając Flexa „ściągnął” do aplikacji 2 osoby. Rekordzistka skutecznie poleciła ofertę Orange Flex aż 807 razy. Okazuje się, że klienci, którzy przychodzą do Orange Flex przy użyciu kodu polecającego, są bardziej przywiązani do oferty.

Orange Flex świętuje 2. urodziny programu Polecaj – Zarabiaj razem ze swoimi użytkownikami. Osoby, które do tej pory skutecznie poleciły Flexa przynajmniej raz, otrzymają specjalny kod na dodatkowe 10 GB na 30 dni.

Dlaczego opłaca się polecać Orange Flex?

Osoby, które będą skutecznie polecać pomarańczową sieć komórkową w aplikacji, mogą liczyć na dodatkowe bonusy, na przykład ekstra paczki gigabajtów za 5. i 10. polecenie. Do zgarnięcia jest też w sumie 100 zł. Osoba polecająca zgarnia 70 zł, a nowy użytkownik 30 zł – po miesiącu korzystania z usługi.

