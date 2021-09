Play ujawnia kolejną listę miejscowości z fioletowym 5G

Dwa tygodnie temu Play rozpoczął na swoim blogu cykl, w którym regularnie przedstawia listę miejscowości z zasięgiem fioletowego 5G. Temat wzbudził spore zainteresowanie, dlatego pojawiła się druga lista miejscowości, w których można korzystać z sieci piątek generacji Play. Tym razem przyszedł czas na południową część Polski, gdzie pieczę nad siecią Play sprawuje Wiesław Padło.

Od wielu lat dynamicznie rozwijamy sieć Play w południowym regionie kraju, gdzie dotychczas uruchomiliśmy kilkaset stacji 5G w województwach: małopolskim, opolskim, śląskim i podkarpackim. Dążymy do zapewnienia korzyści płynących z dostępu do najnowszej technologii dla mieszkańców tych obszarów, mieszkających zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Rozwijamy sieć 5G w regionie, za który odpowiadam, z myślą o jego celach strategicznych, bezpieczeństwie, a przede wszystkim zaś o mieszkańcach, którzy często uczą się i pracują zdalnie, potrzebując dostępu do szybkiej i nowoczesnej sieci.