Orange Flex: 250 GB za darmo dla studentów

W Orange Flex ruszyła nowa promocja dla studentów. Mogą oni otrzymać dodatkowe, darmowe 250 GB Internetu do wykorzystania przez 180 dni.

Wystartowała nowa odsłona oferty studenckiej w Orange Flex. Każdy użytkownik z aktywnym planem w Orange Flex i statusem studenta może otrzymać dodatkowy pakiet 250 GB na 6 miesięcy za darmo.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z nowej promocji studenckiej, należy uruchomić aplikację Orange Flex i przejść do zakładki Odkryj, a następnie wypełnić krótki formularz, potwierdzający status studenta. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, użytkownik otrzyma powiadomienie z linkiem przekierowującym do Klubu Flex, gdzie czeka specjalny kod na pakiet GB.

To kolejna edycja specjalnej oferty studenckiej w Orange Flex, tym razem z jeszcze większym pakietem gigabajtów. Do tej pory z promocji na ekstra GB skorzystało ponad 10 tys. osób. Studenci, którzy zdecydowali się na ofertę, pochodzili w większości z Warszawy, Katowic, Wrocławia, Krakowa i Poznania. Aż 1/3 z nich przyszła do Orange Flex z polecenia znajomego.

Promocja obowiązuje od 1 września 2021 roku do 28 lutego 2022 roku. Więcej informacji można znaleźć w regulaminie.

Oprócz paczki 250 GB na 6 miesięcy, studenci we Flexie mogą skorzystać we wrześniu z Okazji miesiąca w Sklepie Flex i upolować urządzenia ze zniżką do 23%. Od 2 września dostępne są dwie nowości: smartfon Samsung Galaxy A52s 5G za 1799 zł oraz słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 za 450 zł. Warto pamiętać, że w Sklepie Flex można robić zakupy na 30 rat z RRSO 0% – na cały koszyk powyżej 300 zł.

