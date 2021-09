T-Mobile: 10 GB za darmo na mecze Polaków w eliminacjach mundialu

2 września rusza seria trzech meczów eliminacyjnych w ramach Mistrzostw Świata 2022, w których bierze udział polska reprezentacja. Z tej okazji T-Mobile przygotował dla swoich klientów prezent w postaci darmowej paczki 10 GB Internetu, który można aktywować w aplikacji Mój T-Mobile. To kolejna promocja z cyklu Happy Fridays.

Oprócz piłkarskich potyczek z Albanią 2 września oraz Anglią 8 września w Warszawie, nasza reprezentacja zmierzy się 5 września z San Marino podczas meczu wyjazdowego. Przy okazji wrześniowych rozgrywek emocji dostarczy jednak nie tylko interesująca seria spotkań, która czeka Polaków. W zespole pojawiło się kilka zmian personalnych, dzięki czemu zabłysnąć mają szansę nowe talenty, a dodatkowo kapitan drużyny Robert Lewandowski prezentuje ostatnio perfekcyjną formę. Spotkanie z Herthą Berlin, podczas którego strzelił trzy gole, jest tego tylko przykładem.

A to zaledwie kilka z wielu powodów, dla których piłkarska reprezentacja Polski może zaskoczyć kibiców. Tym bardziej warto złapać darmowy pakiet 10 GB, by transfer danych nie skończył się w kluczowym momencie meczu. Do naszej akcji przyłączył się również kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski, którego będzie można zobaczyć w spocie promującym najnowszą odsłonę Happy Fridays.

Jak skorzystać z promocji?

Bonusowe gigabajty można odebrać od 2 do 8 września 2021 roku do końca dnia. Jest on dostępny w aplikacji Mój T-Mobile. Można też wysłać wiadomość SMS o treści HF na nr 80800. Po zleceniu uruchomienia pakietu zostanie on włączony w ciągu 72 godzin. Z promocji skorzystać mogą klienci oferty MIX (Frii Mix), na kartę (GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy) oraz abonamentu w T-Mobile (T, T DATA). Paczkę gigabajtów można wykorzystać w kraju – w przypadku klientów abonamentowych do końca cyklu rozliczeniowego, w MIX i ofercie na kartę natomiast w ciągu 7 dni od aktywacji.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie dla użytkowników ofert MIX i na kartę oraz regulaminie dla abonentów.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile