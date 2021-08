Internet domowy bez limitu w T-Mobile już od 40 zł

T-Mobile rusza z nową kampanią reklamową, która prezentuje ofertę internetową magentowego operatora, z której można skorzystać już za 40 zł miesięcznie. Skorzystać można zarówno z łączy światłowodowych, jak i mobilnych.

Internet tam, gdzie mieszkasz, tam, gdzie potrzebujesz

Jak to działa? Wystarczy, że użytkownik wskaże adres, pod którym chciałby korzystać z Internetu. Wówczas konsultant T-Mobile sprawdzi dostępną w danym miejscu technologię i dopasuje ofertę tak, by zaproponować jak najlepsze możliwości. W ten sposób klient otrzyma dostęp do nielimitowanego Internetu za pomocą światłowodu lub połączenia bezprzewodowego 4G/LTE. W magentowej ofercie znalazły się trzy prędkości: 300/600/900Mb/s dla światłowodu i 30/60/90 Mb/s dla Internetu domowego, kosztujące kolejno – 60, 70 lub 90 zł miesięcznie. Osoby posiadające abonament komórkowy w T-Mobile (z wyjątkiem planu taryfowego XS), a także te, które zakupią ofertę abonamentu komórkowego wraz z nielimitowanym Internetem domowym, mogą natomiast liczyć na rabat w wysokości 20 zł w ramach programu „Korzyści dla domu”. W rezultacie ich opłata wyniesie odpowiednio 40, 50 lub 70 zł miesięcznie.

Na tym jednak nie koniec rabatów. Klienci indywidualni, którzy wybiorą w T-Mobile ofertę Internetu domowego, mogą również skorzystać z promocji Home&Go. Dzięki niej usługę Internetu mobilnego dokupią już od 10 zł miesięcznie. W zależności od prędkości podstawowego Internetu, w pakiecie otrzymają 20, 30 lub 50 GB.

Technologia, która łączy

T-Mobile stworzył również rozwiązanie dla osób, którym zależy na poprawie zasięgu Internetu na przykład w pomieszczeniach, w których sygnał do tej pory był zbyt słaby. W tym celu w ofercie Magentowych znalazły się dwa nowe urządzenia: przenośny wzmacniacz sygnału, pozwalający rozszerzyć zasięg sieci Wi-Fi, oraz domowy system Mesh Wi-Fi, zapewniający stabilne połączenie.

Na uwagę zasługuję ponadto sama nowoczesna technologia światłowodowa, która stanowi jedną z opcji uwzględnianych w ofercie. Obecnie światłowód T-Mobile dociera już do ponad 3,9 mln domów na terenie całej Polski.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile