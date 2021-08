T-Mobile ma urodziny i wymieni Twój telefon na smartfon 5G

25 lat temu swoją działalność rozpoczęła sieć Era GSM, która obecnie funkcjonuje pod marką T-Mobile Polska. Z okazji urodzin Magentowi przygotowali specjalną promocję, która pozwala za darmo wymienić swój stary telefon na smartfon Samsung Galaxy A22 5G.

Wielu z nas lubi świętować ważne momenty w życiu, co może być pretekstem do obdarowywania się prezentami. T-Mobile Polska świętuje właśnie 25-lecie swojej sieci komórkowej, która w 1996 roku zaczynała jako Era GSM.

Z okazji 25. urodzin T-Mobile w Polsce to my chcemy dawać naszym klientom jak najwięcej powodów do radości, bo to dzięki nim od 25 lat możemy rozwijać się na polskim rynku. Od ćwierćwiecza stawiamy też na nowe technologie i pamiętamy o ochronie klimatu. Właśnie dlatego w ramach specjalnej oferty „Urodziny z 5G” proponujemy klientom atrakcyjne i proekologiczne rozwiązanie. Tym, którzy zdecydują się oddać nam swój telefon i kontynuować z nami magentową podróż, przekażemy całkowicie za darmo nowy smartfon Samsung Galaxy A22 5G o wartości 1049 zł.

– napisał T-Mobile w swoim ogłoszeniu

Oddaj swój smartfon i odbierz nowy model 5G

Dzięki akcji „Urodziny z 5G” klienci T-Mobile mogą stać się właścicielami nowego smartfonu z dostępem do sieci piątej generacji i przetestować najnowsze technologie na korzystnych warunkach.

Klienci, którzy zdecydują się wymienić swój smartfon – z listy uwzględniającej około 100 modeli, takich między innymi jak Nokia 3.1, Oppo A15, Samsung Galaxy A20, Samsung Galaxy J4+, LG K22 czy Motorola Moto E6 Plus (lista wszystkich telefonów biorących udział w akcji jest dostępna w tym dokumencie PDF) – będą mogli otrzymać od magentowego operatora Samsunga Galaxy A22 5G bez opłat. Wystarczy przyjść do wybranego salonu własnego T-Mobile lub autoryzowanego punktu sprzedaży ze swoim urządzeniem. Na miejscu konsultanci będą poddawali telefony procesowi weryfikacji wizualnej i technicznej, aby sprawdzić, czy urządzenie jest w pełni sprawne. Jeśli tak, klient będzie mógł nabyć nowego Samsunga Galaxy A22 5G o wartości 1049 zł zupełnie za darmo. Urodzinowa oferta skierowana jest do tych, którzy decydują się na przedłużenie korzystania z magentowych usług w taryfie M+.

Akcja potrwa od 24 sierpnia do 16 września 2021 roku. Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie dla nowych oraz regulaminie dla stałych klientów.

Technologicznie i ekologicznie

To nie pierwsza inicjatywa proekologiczna w T-Mobile. W lipcu tego roku operator wystartował z akcją wymiany używanych smartfonów. Zamiast chować urządzenie w szafce, klienci mogą przynieść je do naszego salonu i zyskać środki na nowy sprzęt. Wpływa to pozytywnie na nasze środowisko, bo telefony dostają drugie życie, a budżety użytkowników na nową elektronikę pozostają w równowadze. Od listopada 2020 roku T-Mobile Polska prowadzi program „Smartfon regeneracja”, w ramach którego za symboliczną złotówkę klienci Magentowych mogą nabyć odnowione egzemplarze iPhone’ów.

