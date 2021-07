T-Mobile: oddaj stary telefon, dostaniesz środki na nowy

T-Mobile startuje z nową akcją zero-waste. Operator słusznie zwraca uwagę, że w naszych szufladach latami leżą wciąż sprawne, ale już niechciane, stare telefony. T-Mobile zachęca do ich oddawania, kusząc dodatkowymi korzyściami.

Od 15 lipca T-Mobile rusza z akcją wymiany używanych smartfonów – zamiast chować urządzenie w szafce, można przynieść je do salonu operatora, by zyskać środki na nowy sprzęt, a przy okazji zrobić coś dobrego dla środowiska.

Wyjaśniając pomysł na nową akcję, T-Mobile przytacza dane firmy analitycznej Canalys, która podała, że tylko od stycznia do marca 2021 roku na rynek trafiło ponad 347 mln smartfonów. To o 27 proc. więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Nie pozostaje to obojętne dla środowiska. Magentowy operator zwraca uwagę, że na branży technologicznej spoczywa więc duża odpowiedzialność.

T-Mobile już w zeszłym roku wystartował z akcją odnawiania używanych smartfonów. Teraz idzie o krok dalej. Operator chce zapewnić klientom możliwość oddania sprzętu, który otrzyma drugie życie.

Za stary smartfon klienci T-Mobile otrzymają nawet do 2899 zł na zakup nowego urządzenia. Akcja obejmuje kilkadziesiąt modeli, a ich lista poszerzana jest o kolejne. Znajdują się na niej smartfony marek takich jak Samsung, Apple, Xiaomi, Motorola, Huawei, Oppo, LG, Nokia czy Sony.

Jak wciąć udział w akcji T-Mobile?

Aby skorzystać z oferty, należy przynieść swój telefon do jednego z salonów T-Mobile. Wystarczy samo urządzenie, nie trzeba szukać pudełka czy ładowarki. Smartfon może nosić ślady użytkowania, jednak powinien być sprawny – tak, by np. połączyć się z internetem, co stanowi element procedury wyceny.

W ciągu kilku minut klient otrzyma propozycję ceny, którą T-Mobile będzie w stanie zaoferować za urządzenie. Sprzęt zyska drugie życie i trafi do nowego użytkownika lub zostanie przeznaczony na komponenty w procesie produkcji.

Po wycenie klient będzie mógł wybrać nowy telefon z oferty T-Mobile – razem z abonamentem lub bez, w elastycznych ratach 0%.

Więcej informacji na temat akcji wymiany smartfonów oraz sklepów realizujących usługę można znaleźć na stronie www.t-mobile.pl/c/odkup-telefonu.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile