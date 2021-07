T-Mobile daje Xiaomi Mi Smart Band 5 w prezencie

T-Mobile startuje z kolejną odsłoną Mega Tygodnia – comiesięcznej akcji, podczas której indywidualni klienci operatora mogą liczyć na promocje na sprzęt. Tym razem okazję do skorzystania z bonusów otrzymają nabywcy telefonów Xiaomi. Do każdego smartfonu tej marki Magentowi dołączą opaskę sportową Mi Smart Band 5 w prezencie.

T-Mobile rusza drugą odsłoną akcji Mega Tydzień. Tym razem operator zachęca do wyboru smartfonów marki Xiaomi. Do 22 lipca włącznie można to zrobić na atrakcyjnych warunkach, decydując się na dowolny model Xiaomi z oferty T-Mobile. Jego nabywcy otrzymają bezpłatnie popularną opaskę sportową Xiaomi Mi Smart Band 5.

Zobacz: Plush: nowe plany abonamentowe, więcej 5G

Druga odsłona akcji, podobnie jak poprzednia z Oppo, będzie dostępna we wszystkich kanałach sprzedaży, czyli zarówno w salonach stacjonarnych, jak i online. Oferta jest skierowana do klientów indywidualnych T-Mobile, korzystających z ofert abonamentowych, MIX albo na kartę. Co ważne, mogą oni zdecydować się na telefon w dowolnym momencie – przy podpisywaniu nowej umowy lub aneksu do tej obecnie obowiązującej. Urządzenia można kupić również bez podpisywania umowy, płacąc jednorazowo lub w ratach 0%.

Zobacz: GIGAlato: T-Mobile chwali się największą paczką gigabajtów w Polsce

Promocja z opaską sportową w prezencie obejmuje wszystkie modele Xiaomi dostępne w ofercie T-Mobile. Operator przekonuje, że klienci coraz chętniej wybierają jednak urządzenia 5G i tu T-Mobile proponuje trzy ostatnie nowości w swojej ofercie: Redmi Note 10 5G, Xiaomi Mi 11i 5G oraz Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Szczegółowe informacje dotyczące akcji Mega Tydzień można znaleźć na stronie:

https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/mega-tydzien.

Zobacz: Xiaomi Mi 11 Lite 5G zniknie z rynku? Brakuje Snapdragonów 780G

Zobacz: Xiaomi na lato: taniej hulajnoga, routery, powerbanki i inne produkty ekosystemowe

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile