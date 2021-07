Plush: nowe plany abonamentowe, więcej 5G

Plush wprowadza nowe plany abonamentowe. Od jutra, 15 lipca, oferta misiowej sieci zostanie poszerzona o abonament w cenie 25 zł/mies. Ponadto dostęp do 5G znajdziemy już w abonamencie za 30 zł/mies., a cena wyższego abonamentu również z 5G i pakietem 60 GB została obniżona do 50 zł/mies. To nie koniec zmian, jakie czekają użytkowników Plusha.

Klienci, którzy nie lubią wielomiesięcznych umów, mogą wybrać abonament za 25 zł/mies. na czas nieokreślony. Wraz z nim otrzymują comiesięczny pakiet 15 GB. Po 24 miesiącach w ramach programu stażowego zostaje on zwiększony do 20 GB na miesiąc.

Osoby decydujące się na ofertę z umową na 24 miesiące mają do wyboru trzy warianty abonamentu. Nowością jest najtańszy abonament za 25 zł/mies. z 20 GB do wykorzystania co miesiąc.

W nowej odsłonie ofertowej korzystanie z 5G umożliwiają dwa wyższe abonamenty Plusha. Dostęp do sieci 5G i pakiet internetowy 30 GB/mies. oferowane są już w abonamencie za 30 zł/mies. Dodatkowo Plush przygotował także abonament z 5G za 50 zł/mies. z 60 GB/mies.

Bez względu na wybrane zobowiązanie, wszystkie oferty Plush ABONAMENT zapewniają nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także bezpłatny transfer danych podczas korzystania z popularnych serwisów takich jak: Facebook, Messenger, Instagram czy WhatsApp.

Ponadto posiadając dwa (lub więcej) dowolne abonamenty w Plushu, zyskuje się rabat w wysokości 4,99 zł na każdą kartę. Abonamenty można dowolnie łączyć.

