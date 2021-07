Plus zamyka promocję Rok Ważności Konta

Użytkownicy numerów w ofertach na kartę sieci w Plus zaczęli otrzymywać wiadomości SMS, informujące o zamknięciu promocji Rok Ważności Konta. Nie wiadomo, czy RWK zostanie całkowicie zlikwidowany w jakiekolwiek formie, czy też operator zaproponuje jakieś inne, podobne rozwiązanie.

Użytkownicy forum Telepolis.pl alarmują o nowych SMS-ach, jakie otrzymują użytkownicy numerów na kartę w sieci Plus. Potwierdzają to także zgłoszenia na Plus Forum.

Informujemy, że od dnia 07.08.2021 promocja Rok Ważności Konta zostanie zamknięta. Jeśli obecnie z niej korzystasz Twój okres ważności się nie zmieni, ale nie będzie możliwości ponownego jej uruchomienia. Pozdrawiamy, Plus

- brzmi treść rozsyłanego SMS-a.



Oznacza to, że jeszcze przez miesiąc, do 7 sierpnia, można skorzystać z tej oferty z zachowaniem jej korzyści, później jednak zostanie całkowicie zamknięta.

Poza SMS-em do użytkowników Plus nie poinformował w swoich komunikatach i regulaminach o tej zmianie ani o tym, czy pojawi się oferta rekompensująca zamykana promocję. Na Plus Forum znalazło się jedynie uzupełnienie ze strony Plusa, że otrzymane SMS odnoszą się do rzeczywistych planów operatora. Z wpisu wynika, że promocja Rok Ważności Konta zostanie zamknięta i dotyczy to taryf Nowy Plus Internet na Kartę, Plus na Kartę, PnK bez limitu, Ja + na Kartę, Ja + Internet na Kartę, Ja + na Kartę i Plus Elastyczna na Kartę.

Zobacz: Plush na wakacje: 200 GB za jedyne 20 zł

Zapowiedź likwidacji tej promocji nie została dobrze przyjęta przez użytkowników Plusa.

Wygląda na to że to koniec Plusa na kartę.... Szkoda... a tak lubiłem tą sieć i ofertę. Będę musiał teraz rozejrzeć się za ofertą konkurencji. Korzystam z telefonu dużo i regularnie ale brak roku ważności konta całkowicie przekreśla dla mnie ofertę Plusa, trzeba by pewnie płacić albo robić skarbonkę. Niestety wygląda to na że pazerność nie zna granic bo akurat ta oferta była czymś normalnym a nie wyjątkowym

– żali się na Forum Plus użytkownik malibu.

Dzięki obowiązującej jeszcze promocji Rok Ważności Konta w ofercie na kartę po każdorazowym zasileniu konta kwotą 5 zł lub wyższą okres ważności usług wychodzących ustawiany jest na 365 dni od momentu zasilenia konta. Nie jest jasne, czy Plus po zamknięciu tej usługi zaproponuje jakiś inny wariant takiego przedłużenia ważności konta.

>> Porozmawiaj o Plusie na kartę na forum Telepolis.pl <<

Zobacz: Plus daje 10% zniżki na bilety na mecze siatkówki

Zobacz: Otvarta zapowiada eSIM. A kiedy w Plusie?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay, Forum Plus

Źródło tekstu: Forum Telepolis.pl, Forum Plus