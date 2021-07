Otvarta zapowiada eSIM. A kiedy w Plusie?

Sieć Otvarta po raz kolejny w ostatnich dniach daje znać o sobie. Kilka dni temu ten wirtualny operator chwalił się pełnym wdrożeniem 5G na infrastrukturze Plusa, teraz zaś dość nieoczekiwanie zapowiada… eSIM.

Sieć Otvarta działa na infrastrukturze Plusa, więc donosząc o swoim nowym zasięgu 5G, także i w tym przypadku operator informował o możliwościach, jakie stworzył Plus. Teraz jednak sieć ogłosiła dość zaskakująco, że zamierza wdrożyć… eSIM.

To jednak nie koniec działań operatora w dążeniu do udostępniana w swoich ofertach najnowszych technologii i rozwiązań. Otvarta informuje, że cały czas trwają prace badawczo-rozwojowe nad uruchomieniem nowego standardu eSIM. Planowanym terminem udostępnienia tej technologii jest druga połowa 2021 r.

– podała Otvarta w komunikacie prasowym.

Bliższych szczegółów na razie nie znamy, ale jest to o tyle ciekawe, że rozwiązanie eSIM nie jest jeszcze dostępne w Plusie. W połowie marca pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że Plus pracuje nad wdrożeniem takiej usługi, testuje ją, a jej komercyjne uruchomienie zostało zaplanowane na III kwartał bieżącego roku. eSIM w Plusie miałby działać we wszystkich modelach telefonów, które zapewniają obsługę tej technologii, a więc także w iPhone’ach, choć Plus nie ma umowy partnerskiej z Apple. eSIM w Plusie będzie dodatkową opcją wyboru dla klienta obok standardowej karty fizycznej.

Zapowiedź wdrożenia eSIM w sieci Otvarta niewątpliwie pozostaje w dużej zależności od prac związanych z uruchomieniem tej usługi w Plusie.

Z usług eSIM od ponad dwóch lat korzystają klienci sieci Orange. W sierpniu zeszłego roku dostępność eSIM ogłosił T-Mobile, ale u Magentowych usługa jest dostępna tylko dla klientów korporacyjnych. Aktualna liczba użytkowników eSIM w Polsce nie jest znana, ale opierając się na wcześniejszych danych Orange, można przyjąć, że nie jest to więcej niż 100 tys. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej urządzeń z obsługą tego standardu, nie tylko smartfony, ale także laptopy czy smartwatche, więc wraz z kolejnymi wdrożeniami u operatorów popularność eSIM powinna wyraźnie wzrosnąć.

