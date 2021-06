Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga: testujemy ultralekką, biznesową klasę premium

Jaki powinien być idealny komputer biznesowy? Lekki, wydajny, o jasnym ekranie, cichy, energooszczędny, nie zaszkodzi też, by się sprawdził do oglądania filmów i słuchania muzyki. Musi być też dobrze wykonany i elegancki. To wszystko ma Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga. Niestety, jakość ma swoją cenę – dosłownie.

ThinkPad X1 Titanium Yoga to jedna z kilku nowości, jakie producent zaprezentował podczas targów CES 2021. Drugi podobny model to zbliżony konstrukcyjnie ThinkPad X1 Carbon. Tytanowa Yoga to model o przeznaczeniu biznesowym i jak to podkreśla producent – zoptymalizowany pod kątem telekonferencji. W czasach pracy zdalnej i niemalejącej popularności spotkań on-line ma to sens.

Konstruując model ThinkPad X1 Titanium Yoga, Lenovo położyło nacisk na wysoką jakość wykonania. Producent sięgnął więc po materiały z najwyżej półki, jak stop tytanu czy włókno węglowe. To, w połączeniu z wydajnymi podzespołami, rzutuje na cenę – komputer kosztuje w najtańszej wersji… ponad 13 tysięcy złotych. Bogaciej wyposażone warianty wymagają wyasygnowania jeszcze wyższej kwoty – nawet blisko 16 tys. zł.

Dane techniczne modelu w testowanej wersji

Ekran: IPS o przekątnej 13,5 cala, proporcje 3:2, rozdzielczość 2K (2256 x 1504) pikseli, dotykowy, błyszczący, Dolby Vision,

Obudowa z pokrywą ze stopu tytanu, wykonana z połączenia włókna węglowego, aluminium i magnezu

Wymiary: 297,5 x 232 x 11,5 mm,

Waga: 1,18 kg,

Klawiatura odporna na zalanie, białe podświetlenie LED, trackpad z reakcją dotykową,

Platforma Intel Evo, procesor Intel Core i7-1160G7 (2,1 GHz - 4,4 GHz), grafika Intel Iris Xe,

Pamięć 16 GB RAM LPDDR4X 4266 MHz

Dysk SSD PCIe o wielkości 1 TB,

Wi-Fi 6 AX201,

Modem 5G nanoSIM + eSIM,

Bluetooth 5.1,

Porty i złącza: 2x Thunderbolt 4, złącze audio słuchawkowe i mikrofonowe, mikrofon, blokada Kensington Lock, gniazdo karty nanoSIM, Kamera 720p HD, hybrydowa na podczerwień,

Biometria: wykrywanie obecności użytkownika dzięki kamerze i Windows Hello, czytnik linii papilarnych Match-on-Chip,

Głośniki stereo Dolby Atmos, 4 mikrofony dookólne,

Bateria: 44,5 Wh, czas pracy do 11,7 godziny,

Zasilacz USB-C 65 W,

System Windows 10 Pro,

36 miesięcy gwarancji

Co w zestawie?

ThinkPad X1 Titanium dostarczany jest w zwykłym pudełku z brązowego kartonu – wewnątrz znajdziemy drugie, eleganckie opakowanie zawierające sam laptop. W kolejnym wewnętrznym pudełku umieszczony jest ponadto zasilacz 65 W zakończony wtyczką USB C. I na tym koniec – trochę szkoda, bo komputer jest drogi, ale wykorzystanie pełni jego możliwości będzie wymagać dokupienia dodatkowych akcesoriów, jak np. stacja dokująca rozszerzająca porty lub rysik.

Źródło zdjęć: wł.