Apple Watch Series 6 i Apple Watch SE w wersji eSIM w T-Mobile

Od dziś w ofercie T-Mobile dostępne są dwa nowe smartwatche – Apple Watch Series 6, wyposażony w funkcje sportowe i wspierające kontrolę zdrowia, a także nieco prostszy Apple Watch SE. Obydwa modele dostępne są również z opcją eSIM, pozwalającą m.in. na połączenia telefoniczne z wykorzystaniem zegarka. Propozycja dotyczy zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Apple Watch Series 6 wyposażony jest w czujnik saturacji krwi i z pomocą aplikacji zegarek umożliwia szczegółową obserwację kondycji organizmu. Wraz z nową wersją pojawiły się ponadto udoskonalenia sprzętowe, w tym szybszy system i zawsze aktywny wysokościomierz nowej generacji.

Apple Watch Series 6 dostępny jest w kilku wariantach, w tym w wersji z aluminiową obudową w kolorze niebieskim lub czerwonym. Z kolei watchOS 7 zapewnia funkcje kontroli snu, opcję automatycznego wykrywania mycia rąk, nowe rodzaje treningów i wiele innych.

Apple Watch SE to natomiast najważniejsze funkcje Apple Watcha w przystępnej cenie. Model dostępny jest w trzech wariantach. Obudowa stworzona z aluminium w 100% pochodzącego z recyklingu ma największy, wyjątkowo zaawansowany wyświetlacz Retina. Jednocześnie model wyposażony jest w akcelerometr, żyroskop i zawsze aktywny wysokościomierz znany z Apple Watch Series 6. Dzięki watchOS 7 i wbudowanemu kompasowi, który wspomaga monitorowanie aktywności na świeżym powietrzu, Apple Watch SE wspiera użytkowników w aktywnym spędzaniu czasu i dbaniu o zdrowie, tak, by mogli oni pozostać zarazem w stałym kontakcie.

Apple Watch dla klientów indywidualnych T-Mobile

Oba urządzenia od 4 czerwca br. dostępne są dla klientów indywidualnych T-Mobile w dwóch rozmiarach – 40 mm oraz 44 mm.

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular 40 mm oferowany jest w cenie 2449 zł, wersja 44 mm kosztuje zaś 2599 zł. Apple Watch SE GPS + Cellular 40 mm to z kolei wydatek w wysokości 1649 zł, natomiast wariant 44 mm można zakupić za 1749 zł.

Wybierając urządzenie z ofertą abonamentu komórkowego, klient otrzyma rabat od 100 do nawet 1000 zł (w zależności od wybranej taryfy) a pozostała kwota rozłożona jest na elastyczne raty 0%.

Co ważne, użytkownik może zdecydować się na wybór urządzenia wraz z kartą eSIM, która w T-Mobile proponowana jest w ramach usługi MultiSIM. Oznacza to, że otrzyma on dodatkową, wirtualną kartę do tej fizycznej, posiadanej obecnie, która obsługiwać będzie ten sam numer. Pierwsze trzy miesiące korzystania z usługi są bezpłatne, po tym czasie cena wynosi 9 zł miesięcznie.

Apple Watch dla klientów biznesowych

Nowe modele Apple Watch są ponadto dostępne dla klientów biznesowych, którzy kupią urządzenia w umowie na 24 lub 36 rat. Podobnie jak w przypadku indywidualnych użytkowników, mogą oni zdecydować się przy tym na usługę MultiSIM na promocyjnych warunkach. Poniższy cennik przedstawia szczegóły oferty – ceny na start zawierają podatek VAT, wysokość rat miesięcznych podano w kwotach netto.

