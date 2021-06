T-Mobile rozdaje zniżkę na bluzy i koszulki reprezentacji Polski

1 czerwca odbędzie się towarzyski mecz piłkarskiej reprezentacji Polski z Rosją, a już 14 czerwca Biało-Czerwoni rozpoczną swoją przygodę z Euro 2021. Na te okazji T-Mobile przygotował promocję z cyklu Happy Fridays, w ramach której na klientów magentowej sieci czeka 15-procentowa zniżka na bluzy, koszulki, spodenki i inne części garderoby reprezentacji w sklepie R-GOL.com

Czerwiec rozpocznie się dla naszej narodowej drużyny piłkarskiej od dwóch spotkań towarzyskich. Mecze z Rosją i Islandią mają stanowić solidną rozgrzewkę i okazję do poznania kondycji całej reprezentacji Polski, na czele której znów stanie ambasador T-Mobile Polska, Robert Lewandowski. 1 czerwca Biało-Czerwoni zagrają z Rosją, a tydzień później z Islandią. Z kolei już na 14 czerwca zaplanowane jest pierwsze starcie naszej drużyny ze Słowacją, w ramach Euro 2021. Na tym emocje związane z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej się zresztą nie skończą: 19 czerwca Polacy zmierzą się na murawie z Hiszpanami, natomiast 23 czerwca – ze Szwedami.

Choć do największych emocji w ramach Euro 2021 trzeba poczekać jeszcze kilka dni, to na ofertowe atrakcje nie muszą już czekać klienci indywidualni T-Mobile. Od środy 2 czerwca do poniedziałku 7 czerwca tego roku, będę oni mogli odebrać w ramach Happy Fridays zniżkę 15% na wysokiej jakości odzież ze sklepu R-GOL.com, w której kibicowanie polskiej reprezentacji będzie dawać jeszcze więcej satysfakcji.

(źródło: www.r-gol.com)

Jak zgarnąć zniżkę?

Osoby zainteresowane bonusem, mogą go odebrać w aplikacji Mój T-Mobile lub poprzez wysłanie wiadomości SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800. Kod rabatowy dostępny jest do poniedziałku, 7 czerwca, do końca dnia, natomiast zakupy na stronie www.r-gol.com/odziez-reprezentacji-polski zrobić można do czwartku, 10 czerwca. Prezent mogą odebrać zarówno użytkownicy abonamentowi T-Mobile (taryfy T, T DATA i Rodzina), jak i klienci ofert na kartę (GO!, Frii, Hot, Nowy Tak Tak, Happy) oraz MIX (Frii Mix).

