Play z nową ofertą łączoną oraz najtańszym abonamentem 5G

Wygoda i oszczędność – pod takim hasłem Play wprowadza nową ofertę łączoną, dającą stałe miesięczne oszczędności przy wyborze fioletowego Internetu oraz telewizji. Jest też najtańszy abonament 5G, dający 150 GB z pełną prędkością już od 25 zł miesięcznie.

Łącz usługi i oszczędzaj nawet 30 zł miesięcznie

Play przygotował nową ofertę łączoną dla osób, które szukają wygodnego i elastycznego zestawu usług na jednej fakturze. Takie rozwiązanie pozwala na dowolne dostosowanie ofert w zakresie usług umożliwiających komunikację, pracę, naukę czy rozrywkę, w zależności od swoich potrzeb. Do wyboru są oferty głosowe, dostęp do Internetu (stacjonarnego i mobilnego) oraz telewizja w wariancie podstawowym lub rozszerzonym.

Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci fioletowego operatora, posiadający abonament telefoniczny na czas określony. Zasada jest prosta – im więcej usług, tym większy rabat. Dokupując jednocześnie Internet i telewizję do abonamentu głosowego, można otrzymać nawet 30 zł rabatu miesięcznie. Gdy zdecydujemy się na jedną z tych usług (Internet lub telewizję), dobierana usługa będzie tańsza o 10 zł.

Abonenci Play w trakcie trwania umowy mogą wzbogacić swoje usługi o Internet stacjonarny oraz telewizję Play Now TV w pakiecie za 30 zł. W tej cenie otrzymają łącze o prędkości 150 Mb/s oraz dostęp do oferty podstawowej Play Now TV z dekoderem TV BOX 4K HDR. W ramach oferty klienci mogą oglądać przez 3 miesiące kanał Eleven Sports 1 4K bez dodatkowych opłat, a także skorzystać z darmowego miesiąca Amazon Prime Video oraz pakietu HBO GO. Dodatkowo, dzięki trwającej promocji, klienci do Play Now TV BOX mogą otrzymać w prezencie 6 lub 12 miesięcy dostępu do platformy Netflix, by oglądać filmy i seriale bez limitu.

Telewizor 4K i 6 rat za darmo

Osoby, które wybiorą ofertę Internetu lub telewizji w Play, mogą skorzystać z atrakcyjnej promocji i zdecydować się na zakup telewizora LG 49UN711C. Na wyposażeniu znalazł się tu ekran LED o przekątnej 49 cali i rozdzielczości 4K Ultra HD, obsługujący technologię HDR – powinien się sprawdzić podczas śledzenia nadchodzących wydarzeń sportowych. Dzięki specjalnej ofercie Play, w której to operator płaci 6 rat za sprzęt, telewizor ten można otrzymać w korzystniejszej cenie. Wysokość pozostałych rat to 30 x 55 zł, co daje w sumie 1650 zł.

Oferta Internetu w Play

Internet w Play można wybrać w dwóch wariantach:

stacjonarny, zapewniający prędkość pobierania danych do 600 Mb/s, stabilne połączenie i brak limitu danych,

bezprzewodowy, z routerem domowym lub zestawem NET BOX, umożliwiający dostęp przez sieć komórkową, którą operator stale rozbudowuje (ma już 9 tys. stacji bazowych).

Niezależnie od wybranego wariantu, klient zyskuje rabat w ramach oferty łączonej.

Najtańszy abonament 5G

1 czerwca fioletowy operator uruchomił specjalną promocję. Klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer do Play, mogą skorzystać z najtańszego abonamentu 5G na rynku w ofercie Play HOMEBOX. Operator podwoił liczbę danych w pakiecie, z 75 do 150 GB z pełną prędkością, a także obniżył jego miesięczną cenę. Drugi i każdy następny dobierany numer kosztuje tylko 25 zł, a piąty jest całkowicie darmowy. Oprócz zwiększonej paczki danych w abonamencie komórkowym, w ramach taryfy Play HOMEBOX każdy klient otrzymuje również kartę do Internetu domowego 200 GB z pełną prędkością, nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich, dostęp do podstawowego pakietu Play Now, a także możliwość korzystania z serwisu muzycznego Tidal przez 3 miesiące w prezencie.

Najnowsze modele smartfonów 5G

Play chwali się, że ma największy wybór smartfonów 5G wśród operatorów komórkowych w Polsce. W obecnej ofercie Fioletowi szczególnie polecają dwa smartfony:

Samsung Galaxy S20 FE 5G (nasz test) o świetnym wyglądzie, z wyrazistym wyświetlaczem Super AMOLED, wydajną baterią oraz potrójnym modułem tylnego aparatu,

Xiaomi Redmi Note 10 5G o wysokiej wydajności, z ośmiordzeniowym procesorem umożlwiającym jego płynną pracę, wyświetlaczem stworzonym do mobilnych gier oraz aparatem 48 Mpix. Ten model dostępny jest w zestawie z zegarkiem Mi Watch Lite do monitorowania aktywności sportowej.

Więcej informacji o ofercie sieci Play można znaleźć na stronie www.play.pl oraz w salonach sprzedaży.

