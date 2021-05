Play Now i Play Now TV: Pakiet Kids w oknie otwartym na Dzień Dziecka. Do planu Podstawowego dołącza Gametoon

Na Dzień Dziecka Play przygotował okno otwarte z pakietem Kids bez dodatkowych opłat. W Play Now i Play Now TV pojawią się też nowy kanał telewizyjny, Gametoon.

Pakietu Kids dla wszystkich w oknie otwartym

Nadchodzący Dzień Dziecka to świetny moment na wypróbowanie pakietu Kids z materiałami wybranymi specjalnie dla najmłodszych widzów i ich rodziców. Do 6 czerwca tego roku Play udostępnia bez dodatkowych opłat 9 kanałów, a także treści z biblioteki VOD. Taka możliwość czeka na wszystkich klientów posiadających dostęp do PLAY NOW w ramach swojego abonamentu, a także osoby korzystające z oferty PLAY NOW TV z dekoderem TV BOX. W skład pakietu wchodzą kanały emitujące znane bajki i programy edukacyjne, takie jak Psi Patrol na kanale Nick Jr., Pat i świat na kanale Boomerang czy Blue na kanale CBeebies. Pozostałe kanały z pakietu to Nickelodeon, Cartoon Network, POLSAT JimJam, Baby TV, ducktv i Da Vinci. Po 6 czerwca osoby, które będą dalej chciały oglądać treści z pakietu Kids będą mogły skorzystać z okresu próbnego przez 30 dni. Po tym czasie cena za pakiet wynosi 10 zł miesięcznie.

Gametoon dołącza do pakietu Podstawowego

E-sport zdobywa obecnie coraz większą rzeszę fanów w Polsce i na świecie. Od najbliższego poniedziałku, 31 maja 2021 roku, wszyscy klienci PLAY NOW i PLAY NOW TV będą mieli dostęp do kanału Gametooon, który dołącza do pakietu Podstawowego. To stacja poświęcona e-sportowi i gamingowi. Widzowie mogą liczyć na zapowiedzi najnowszych gier wideo, relacje z najpopularniejszych na świecie turniejów e-sportowych czy programy rozrywkowe z udziałem popularnych youtuberów.

Dystrybutorem kanału Gametoon w Polsce jest spółka Kino Polska TV SA.

E-sport ma w Polsce ogromny potencjał wzrostu, dlatego dołączenie Gametoona do oferty tak dużego operatora, jak PLAY, jest dla nas powodem do satysfakcji. Stale rosnąca grupa fanów e-sportu skupiona wokół Gametoona z pewnością doceni kolejne źródło dostępu do atrakcyjnych propozycji programowych tego kanału.

– powiedział Jacek Koskowski, General Director Sales and Distribution Poland w Kino Polska TV SA

Kino Polska TV SA jest naszym wieloletnim partnerem biznesowym. Cieszymy się, że nasza współpraca się rozwija i możemy włączyć do oferty Gametoona. Kanał będzie dostępny dla wszystkich abonentów PLAY NOW, w tym również oferty PLAY NOW TV z boxem. Ponieważ nasi abonenci korzystający z dekoderów są objęci pomiarem oglądalności Nielsena, jesteśmy przekonani, że ta współpraca będzie korzystna dla obu stron.

– dodała Karina Rompa, Content Management and Acquisition Team Manager w Play



Pierwsze stacje radiowe w ofercie telewizyjnej Play

W ostatnim czasie do oferty PLAY NOW i PLAY NOW TV dołączyły dwie stacje radiowe: Radio 357 i Radio Nowy Świat. Obie stacje oferują treści muzyczno-publicystyczne. Radio 357 to stacja założona przez byłych dziennikarzy radiowej Trójki, z dostępem do treści na żywo i jako podcasty, pod nazwą Twoje 357. Radio Nowy Świat, w którym jest również wielu redaktorów znanych z radiowej Trójki, to zupełnie nowe miejsce, z nowymi pomysłami i zasadami, działające tylko dzięki finansowaniu społecznemu - ale utrzymujące tradycję dobrej muzyki, wysokiego poziomu debaty, poczucia misji publicznej, a przede wszystkim - to grupa ludzi, której wciąż się chce. Dostęp do stacji radiowych jest możliwy z poziomu aplikacji PLAY NOW oraz dekodera TV BOX.

Z PLAY NOW można korzystać w aplikacjach mobilnych, na urządzeniach opartych na Android TV, przez stronę playnow.pl, w SmartTV Samsung lub LG oraz z dekoderem w ofercie PLAY NOW TV. Pakiet Podstawowy PLAY NOW w cenie abonamentu daje dostęp do programów filmowych, serialowych, sportowych, dziecięcych, popularno-naukowych oraz rozrywkowych, w tym HISTORY, Polsat, TV Puls, TVP 1, TNT, Stopklatka, TVN, Nicktoons czy Comedy Central. Natomiast pakiet Podstawowy PLAY NOW TV w ofercie z dekoderem, jest rozszerzony o dodatkowe 8 kanałów, w tym National Geographic, FOX czy Disney Channel. Korzystanie z PLAY NOW z Internetem od Play nie zmniejsza pakietu danych. Pakiet Podstawowy PLAY NOW lub PLAY NOW TV może być rozszerzony o pakiety dodatkowe: Sport, Extra, Kids, News i HBO GO.

