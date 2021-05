Play ma już 9000 stacji bazowych

Operator sieci Play cały czas rozbudowuje swoją sieć komórkową. Na koniec kwietnia 2021 roku w zasięgu fioletowego LTE znajdowały się 2672 miejscowości liczące co najmniej tysiąc mieszkańców, w tym 394 miasta powyżej 10 tys. mieszkańców. W marcu i kwietniu z zasięgu tego typu mogli korzystać mieszkańcy ponad 20 nowych miejscowości (ponad 1 tys. mieszkańców). Z kolei zasięg LTE Ultra sieci Play obejmował 2107 miejscowości (ponad 30 nowych w marcu i kwietniu) oraz 389 miast.

Dobry zasięg LTE czy LTE Ultra, ale także innych technologii komórkowych (w tym również 5G) wymaga od operatora stworzenia odpowiedniej infrastruktury. Play uruchomił właśnie fioletową stację o numerze 9000, czyli od końca pierwszego kwartału 2021 roku przybyło ich niemal sto. Dziewięciotysieczna stacja stanęła w nadmorskiej miejscowości Mrzeżyno w województwie zachodniopomorskim.

Dla porównania Grupa Polsat ma do dyspozycji około 8 tysięcy stacji, natomiast Orange i T-Mobile łącznie około 12 tys. stacji (NetWorks!).

Regularnie informujemy Was o postępach prac i udowadniamy jak bardzo postawiliśmy na rozwój własnej sieci. To ciężka praca całych zespołów ekspertów, którzy przyczyniają się do tego, aby nasi klienci cieszyli się niezakłóconymi rozmowami w najwyższej jakości czy szybkim Internetem o niskim pingu. To intensywne planowanie sieci, analiza jej wykorzystania, ciągłe poszerzenie swojej wiedzy dotyczącej nowych technologii a także współpraca z najbardziej innowacyjnymi dostawcami.

Gorące brawa i słowa uznania dla osób, które przyczyniły się do tego wyniku, jesteście wielcy!