T-Mobile uruchomił „Korzyści dla domu” - to nowa oferta łączona

Korzyści dla domu to nowa odsłona łączenia usług dla domu i rodziny w T-Mobile. Zasada jest prosta: im więcej usług, tym więcej zniżek, w tym pół roku Internetu światłowodowego za darmo i rabaty na urządzenia sięgające 1000 zł.

Szalejąca na świecie pandemia Covid-19 sprawiła, że w ostatnich miesiącach spędzaliśmy w naszych domach znacznie więcej czasu niż dotychczas, a zdalne metody pracy i nauki oraz rozrywka przed telewizorem czy komputerem szybko weszły nam w krew. Dlatego warto zadbać, aby usługi, które na co dzień towarzyszą nam i naszej rodzinie, były jak najwyższej jakości. By to ułatwić, T-Mobile przygotował nowy program „Korzyści dla domu”, w ramach którego można liczyć na rabaty za łączenie usług.

Dobieraj kolejne usługi i płać mniej

W T-Mobile dla posiadaczy abonamentu na usługi głosowe (z wyłączeniem XS) kolejne usługi do domu będą tańsze o 15 zł miesięcznie od wyjściowej ceny. Mowa tu o Internecie światłowodowym, Internecie dla domu oraz usłudze Magenta Rozrywka z dekoderem i IPLA ze 110 kanałami w zestawie.

Łączenie usług dla domu w T-Mobile to nie tylko oszczędność w rodzinnym budżecie, ale także oszczędność czasu. Wszystkie usługi są rozliczane na jednym rachunku i można nimi wygodnie zarządzać w aplikacji Mój T-Mobile. Co równie ważne, usługi dla domu w magentowej sieci można dobierać w dowolnym momencie.

Więcej numerów, więcej rabatów

Od 29 kwietnia 2021 roku dotychczasowy system zniżek rodzinnych w T-Mobile będzie miał wyraźnie prostszą konstrukcję. Jeden zakupiony lub aneksowany abonament głosowy będzie pełnopłatny, a każdy kolejny wyniesie 20 zł mniej miesięcznie od ceny wyjściowej wybranej taryfy. Program działa zarówno dla taryf standardowych (z wyłączeniem XS), jak i 5G, a liczba numerów, które mogą zostać objęte rabatem, jest nieograniczona.

Jednocześnie przy zakupie abonamentu głosowego nowi i obecni klienci T-Mobile mogą liczyć na korzystne rabaty na urządzania. Przykładowo w taryfie M+ zniżka na urządzenia wynosi standardowo 200 zł. Jeśli jednak klient zdecyduje się na podpisanie dwóch umów jednocześnie, przy drugiej i kolejnych zniżka na urządzenie będzie o 100 zł wyższa. Dzięki temu na przykład kupując drugą lub kolejną umowę z ofertą XL+, możemy liczyć aż na 1000 zł zniżki na urządzenie.

Pół roku ze światłowodem T-Mobile za darmo

O ile dom może zastąpić cały świat, o tyle cały świat nigdy nie zastąpi domu i poczucia stabilności, które odczuwamy w znajomych kątach i wśród rodziny. Aby nic nie zakłócało tej sielanki, warto zadbać o stabilne łącze, które z pewnością zagwarantuje Internet światłowodowy. Teraz ta usługa w T-Mobile nie tylko rabatuje się w programie „Korzyści dla domu”, ale jest również dostępna w specjalnej promocji 6 miesięcy za darmo, bez względu na prędkość wybranego pakietu.

Więcej informacji o programie „Korzyści dla domu” można znaleźć w tej ulotce oraz na stronie www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/dla-rodziny.

Źródło tekstu: T-Mobile