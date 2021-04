Nowy Play Mix z większymi paczkami Internetu

Play odświeżył swoją ofertę MIX. W nowej wersji klienci mogą skorzystać z benefitów w postaci darmowych pakietów danych w zestawach z nowoczesnymi smartfonami.

MIX w sieci Play to rozwiązanie, w którym można wybrać jedną z dostępnych ofert, S, M, L lub L Extra, wraz z nowoczesnym smartfonem już od 1 zł, a za to wszystko płacić wygodnymi miesięcznymi doładowaniami, jak w ofercie na kartę. Od teraz w taryfie MIX L z miesięcznym doładowaniem 50 zł dostępne jest nawet 9 GB, a w pakiecie MIX L EXTRA klienci otrzymują obecnie 11 GB. Dodatkowo, w usłudze MIX L EXTRA dostępna jest usługa naprawy wyświetlacza przez 2 lata za jednorazową opłatą w wysokości 1 zł.

Fioletowe pakiety MIX to również nielimitowane wiadomości SMS i MMS do wszystkich sieci, a w L i L EXTRA także nielimitowane minuty do wszystkich. Szczegóły w tabeli poniżej.

Plan taryfowy MIX S MIX M MIX L MIX L EXTRA Doładowania 24 x 30 zł 24 x 40 zł 24 x 50 zł 24 x 60 zł Gigabajty w kraju 2 GB + 1 GB 4 GB + 1 GB 7 GB + 2 GB 9 GB + 2 GB Minuty do Play bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Minuty do innych sieci 200 400 bez limitu bez limitu SMS-y/MMS-y do wszystkich bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Dodatki - - - Naprawa wyświetlacza: 2 lata ochrony za 1 zł (jednorazowo)



Dodatkowe gigabajty (1 lub 2) obowiązują wyłącznie po wyrażeniu zgody na profilowanie oraz wszystkich zgód marketingowych.

Fioletowy operator przygotował również zmiany w ofercie dla najmłodszych użytkowników. W JUNIOR BOX pojawił się nowy technologiczny gadżet w postaci słuchawek bezprzewodowych Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic. Od teraz dzieci korzystające z oferty otrzymają również darmowy dostęp do platformy Akademia Team Play, która gromadzi treści pobudzające ich kreatywność oraz edukujące ich na tematy związane ze światem cyfrowym. Do tego bezpłatny miesiąc korzystania z aplikacji Bezpieczna Rodzina, która łączy ze sobą lokalizację i ochronę w sieci w kompleksowy i prosty sposób, dzięki któremu dzieci mogą w bezpieczny sposób korzystać z telefonu, a rodzice mogą czuć się spokojniej.

W ofercie MIX znajdują się różne modele smartfonów, a najtańsze z nich dostępne są już od 1 zł. Wśród nich są Xiaomi Redmi 9A w ofercie S, Motorola Moto E7 Power obecna tylko w ofercie Play w MIX M, Vivo Y11s w taryfie MIX L czy Samsung Galaxy A02s dostępny w MIX L Extra.

Promocja jest już dostępna dla wszystkich użytkowników. Szczegóły oraz pełna lista smartfonów znajdują się na stronie www.play.pl. Więcej szczegółów można też znaleźć w tej ulotce.

Źródło tekstu: Play